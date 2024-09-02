Вячеслав Квон: Артём встречает день рождения городом перспектив и возможностей

Продолжая подводить итоги работы, глава Артема отметил, что в этом году мы завершилось строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне Глобус. Это уже второй построенный сад за последние два года. И 2 сентября юные артемовцы пойдут в новое учреждение. Таким образом, сегодня в Артеме закрыта потребность в местах для дошкольного воспитания детей.