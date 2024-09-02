Вячеслав Квон: Артём встречает день рождения городом перспектив и возможностей

Posted 2 сентября, 04:12
Published 2 сентября, 04:12
Modified 2 сентября, 04:14
Updated 2 сентября, 04:14
По словам главы Артёмовского городского округа Вячеслава Квона, День города — это общий праздник, который объединил всех тех, кто здесь родился, кто приехал сюда работать и жить, тех, кто любит этот город и трудится на его благо.
«Особые слова благодарности нашим ветеранам-шахтерам, благодаря которым создавался наш город и его традиции. Очередной день рождения Артем встречает современным и динамично развивающимся, городом перспектив и возможностей. Вместе мы реализуем федеральные и краевые программы, воплощаем в жизнь и собственные проекты. Именно благодаря этому наш Артем преображается и приобретает новые черты, становится более уютным и приветливым», — сказал Вячеслав Квон.
Он отметил также, что в прошлом году в городе началось обустройство набережных в русле реки Озерные ключи. В этом году эта работа продолжается, предстоят масштабное воссоздание каскадов прудов.
«Для наших жителей это место имеет историческую ценность. Старшее поколение помнит наполненные водоемы и пляж в центре города. Это было место притяжения для всех наших жителей — разных возрастов. Также мы строим и в этом году откроем большой фонтан на нашей центральной площади», — добавил глава города.
2024 год, объявленный президентом Владимиром Путиным Годом семьи, ознаменовался для Артёма позитивными событиями — за 8 месяцев в Артеме появилось почти 700 малышей, 10 из которых названы именем города.
«В этот день особо хочу отметить артемовцев, которые стоят на страже нашей безопасности, героически отстаивая интересы России. Мы гордимся нашими земляками, участниками специальной военной операции. Каждый из них, защищает нас с вами, своих родных и близких, свой дом, а в целом нашу большую страну», — сказал Вячеслав Квон.
Продолжая подводить итоги работы, глава Артема отметил, что в этом году мы завершилось строительство детского сада на 230 мест в микрорайоне Глобус. Это уже второй построенный сад за последние два года. И 2 сентября юные артемовцы пойдут в новое учреждение. Таким образом, сегодня в Артеме закрыта потребность в местах для дошкольного воспитания детей.
«Дорогие друзья! Желаю вам мира и благополучия, здоровья и удачи. Пусть развивается и хорошеет наш город, открывая новые страницы в своей истории. Будьте счастливы вместе с Артемом!» — поздравил жителей города Вячеслав Квон.