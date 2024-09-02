Завершена вторая очередь набережной Комсомольска-на-Амуре

Символично, что впервые с 2019 года в день завершения строительных работ второй очереди набережной на площади перед памятником Первостроителям прошел общегородской праздник, на котором выступили творческие коллективы, были организованы мастер-классы, а своё мастерство показали представители спортивных секций и клубов. В празднике с удовольствием приняли участие большое количество горожан.