Завершена вторая очередь набережной Комсомольска-на-Амуре

Posted 2 сентября, 07:07
Published 2 сентября, 07:07
Modified 2 сентября, 07:09
Updated 2 сентября, 07:09
Вместе с комсомольчанами оценил сделанное врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, который побывал в Комсомольске с рабочим визитом. Он осмотрел выполненную работу, поговорил с людьми, узнал их мнение о ней.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что объект пока не принят, прежде, чем это произойдёт, он должен пройти народный контроль качества, чтобы у подрядчика была возможность исправить и доделать то, что не устраивает комсомольчан.
Глава региона поблагодарил руководителя Штаба по благоустройству города Дмитрия Заплутаева за организацию участия горожан в обустройстве набережной: на объекте трудились студенческие отряды, общественники, работники предприятий, учреждений, муниципалитета, проводились субботники.
Символично, что впервые с 2019 года в день завершения строительных работ второй очереди набережной на площади перед памятником Первостроителям прошел общегородской праздник, на котором выступили творческие коллективы, были организованы мастер-классы, а своё мастерство показали представители спортивных секций и клубов. В празднике с удовольствием приняли участие большое количество горожан.
Именно до 2019 года все основные праздники комсомольчане отмечали именно здесь. И теперь эта традиция возвращается.
Набережная Комсомольска-на-Амуре реконструируется по Долгосрочному плану комплексного социально-экономического развития города, утверждённого по поручению президента страны Владимира Путина. Работы начались в конце 2017 года, неоднократно сроки сдачи объекта срывались, участок от лодочной станции до речного вокзала был сдан в прошлом году.
По поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина, в мае этого года перед подрядчиком была поставлена задача, завершить строительные работы второй очереди к 1 сентября этого года. Поручение главы региона было выполнено.