Андрей Субботин: Трансплантация — это локомотив развития всей хирургической помощи

Этим летом врачи Краевой клинической больницы №1 им. профессора С. И. Сергеева в Хабаровске самостоятельно выполнили все этапы операции по трансплантации печени. О развитии трансплантологии и других видов высокотехнологичной медпомощи на Дальнем Востоке рассказал главврач больницы Андрей Субботин.

Недавно Краевая клинической больницы №1 имени профессора С. И. Сергеева получила статус многофункциональной. В интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос о многофункциональности, Андрей Субботин отметил, что синонимом этого термина в данном случае является самодостаточность. — На сегодняшний день все те отделения, которые у нас есть, а их 22, не просто работают изолировано, они работают как смежники, как заказчики одно другому, и это позволяет на 100 процентов использовать потенциал каждого отделения и каждого профессионала, который у нас работает. То есть происходит консолидация материально-технической базы и базы профессиональных кадров, и это позволяет нам выдавать результат, который нас сегодня удовлетворяет, — сказал Андрей Субботин. Продолжением этого процесса стало создание на базе отделений больницы специализированных центров. — Приведу первый пример. Мы объединили три отделения — это отделение оперативной урологии, отделение нефрологии, где находятся диализные пациенты, а также недавно созданное отделение трансплантации почки. Всеми тремя отделениями руководит один врач. Такая консолидация позволяет работать с пациентом комплексно, выполнять все виды лечения, которые необходимы и которые сегодня у нас есть. В конечном итоге это позволяет закрыть любой вопрос по патологии мочеполовой системы. Следующий шаг — открытие диспансеров. Вот у нас есть поликлиника клинико-диагностическая и есть эффективно работающий стационар, где мы оказываем высокоспециализированную помощь. Те пациенты, которых мы прооперировали и выписали, нуждаются в дополнительном обследовании. Например, у нас есть центр сердечно-сосудистой хирургии. В связи с тем, что основной объем работы выполняет наша больница, с 1 августа на нашей базе открыт кардиологический диспансер. Все пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы попадают к нам — мы за ними наблюдаем, если необходимо, повторно оперируем либо назначаем терапию или обследование, и таким образом они становятся нашими. Для пациента это уверенность в том, что он может получить в любой момент высокотехнологичную помощь. Больной находится под высокопрофессиональным наблюдением не только в стационаре, но и вне его стен, — рассказал главврач ККБ №1. Значимая веха в истории здравоохранения Хабаровского края — возобновление операций по трансплантации внутренних органов. — Это кропотливый труд, и больница шла длительно к этому. Эта компетенция была практически два десятилетия назад потеряна, но мы смогли ее восстановить. У нас была подготовлена материально-техническая база, подготовлен коллектив, налажено тесное профессиональное сотрудничество с институтом имени академика Шумакова и лично Сергеем Владимировичем Готье, за что мы ему постоянно выражаем слова благодарности. Мы продолжаем с ним работать, у нас есть совместные проекты, мы понимаем, что мы уже освоили трансплантацию двух органов и мы на этом не останавливаемся. Но самое главное другое — трансплантация на сегодняшний день является локомотивом развития здравоохранения в целом, всех технологий, какие есть. Мы принимаем организационные решения, которые нам позволят в ближайшее время консолидироваться с нашими соседними регионами, которые занимаются трансплантацией, потому что взаимодействие с коллегами позволяет нам, во-первых, обмениваться базами реципиентов и доноров, во-вторых, обмениваться бригадами, опытом. Не побоюсь сказать, что мы вошли в элиту хирургии России. Специалист, который трансплантировал почку, он в почке понимает всё. Человек, который трансплантировал печень, это человек, для которого белых пятен в хирургии печени больше нет, он сделает любое оперативное лечение на печени, — рассказал руководитель больницы. Андрей Субботин уверен, что у Хабаровска есть все возможности, чтобы в перспективе стать центром трансплантологии в дальневосточном регионе.