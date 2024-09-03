Автоэксперт объяснил, как сделать безопасными особо аварийные участки трасс

Каждый день тысячи людей попадают в аварии на дорогах. Усталость, невнимательность, нарушение правил, неисправные автомобили — всё это приводит к трагическим последствиям. Но есть места, которые становятся настоящими «чёрными пятнами» на карте.