Автоэксперт объяснил, как сделать безопасными особо аварийные участки трасс

Posted 3 сентября, 13:32
Published 3 сентября, 13:32
Modified 3 сентября, 13:34
Updated 3 сентября, 13:34
Почему обычные перекрёстки становятся такими, что делать с ними и как происходят процессы, убирающие все препятствия и неудобства там, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.
По его словам, в 90% случаев аварийные ситуации создают именно водители, а не организация регулировки дорожного движения.
«Водители не соблюдают требования правил дорожного движения, не сбрасывают скорость, не убеждаются в безопасности своего манёвра, выбирают неправильную траекторию своего движения на перекрёстке. Все эти причины приводят к слову из трёх букв — ДТП», — пояснил эксперт.
Сажин также напомнил, что иногда навигатор толкает на нарушение правил дорожного движения.
«Кто-то ездит по навигатору, кто-то по дорожным знакам, а кто-то по памяти, но всегда может появиться знак. Поэтому по дорогам нужно всегда ездить, как будто в первый раз», — объяснил Владимир Сажин.
Описал автоэксперт и процесс решения проблем на особо аварийных участках пути.
«Если частые аварии на одном и том же месте, специальная комиссия проверяет и смотрит, как можно улучшить ситуацию. Либо поставить средства регулирования, либо поменять фазу, встать на место и проводить профилактическую беседу с автолюбителями», — заключил специалист.