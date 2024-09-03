Чернильное море и огненный лис: какое кино показывают гостям и участникам ВЭФ

В пресс-службе кинофестиваля «Меридианы Тихого» (16+) рассказали: программа показов в павильоне составлена из — в основном — документальных лент, рассказывающих о природе, людях, уникальности Дальнего Востока и Приморского края. Также в программе — фильмы, созданные такими корпорациями, как «Росатом» и другими флагманами российской экономики.