Чернильное море и огненный лис: какое кино показывают гостям и участникам ВЭФ

Posted 3 сентября, 06:03
Published 3 сентября, 06:03
Modified 3 сентября, 06:05
Updated 3 сентября, 06:05
В пресс-службе кинофестиваля «Меридианы Тихого» (16+) рассказали: программа показов в павильоне составлена из — в основном — документальных лент, рассказывающих о природе, людях, уникальности Дальнего Востока и Приморского края. Также в программе — фильмы, созданные такими корпорациями, как «Росатом» и другими флагманами российской экономики.
Первой лентой в программе стал фильм Даниила Гончарова «Сердце Уссурийской тайги» (16+).
— В центре сюжета — большая пихта цельнолистная. Это самое высокое дерево Уссурийской тайги, которое растёт только на юге Приморья. Зрители увидят «мировое древо» в разные времена года, параллельно наблюдая за метаморфозами окружающего леса. А государственные инспекторы и учёные государственного заповедника имени Комарова расскажут об охране и изучении заповедной природы, — подчеркнули в пресс-службе «Меридианов Тихого».
Также зрители увидят фильмы «Чернильное море» (16+) Ивана Соснина и «Огненный лис» (16+) Дмитрия Шпиленка.
Показы проходят с 10 до 20 часов, одна лента сменяет другую. Расписание можно узнать на сайте кинопавильона.
Следует особо отметить, что между показами фильмов организаторы павильона демонстрируют небольшой ролик, посвящённый истории кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого».
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