Чёрное золото и романтика неба: Артём душевно отпраздновал 86-летие — фото, видео

Праздничные мероприятия развернулись по всему городу — в парке «Артёмка», на площади рядом со дворцом культуры угольщиков, в парке культуры и отдыха. Возложение цветов к памятнику Фёдору Сергееву (революционеру, более известному как «товарищ Артём», в честь которого и назван был город), игры для детей и выступления творческих коллективов (в том числе оркестра ТОВВМУ), концерт с участием лучших вокалистов и групп города, фестиваль красок холи и пенная вечеринка, и даже шахтёрский костёр — праздник захлестнул город и принёс радость каждому!