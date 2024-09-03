Чёрное золото и романтика неба: Артём душевно отпраздновал 86-летие — фото, видео

Posted 3 сентября, 05:52
Published 3 сентября, 05:52
Modified 3 сентября, 05:54
Updated 3 сентября, 05:54
Праздничные мероприятия развернулись по всему городу — в парке «Артёмка», на площади рядом со дворцом культуры угольщиков, в парке культуры и отдыха. Возложение цветов к памятнику Фёдору Сергееву (революционеру, более известному как «товарищ Артём», в честь которого и назван был город), игры для детей и выступления творческих коллективов (в том числе оркестра ТОВВМУ), концерт с участием лучших вокалистов и групп города, фестиваль красок холи и пенная вечеринка, и даже шахтёрский костёр — праздник захлестнул город и принёс радость каждому!
Перед началом праздничного концерта, который проходил на площади у дворца культуры угольщиков, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, поздравляя жителей города с праздником, сказала: «Артём всегда был и остается передовиком развития в Приморье. Это город шахтерской славы и самолетной романтики. А расположенный здесь международный аэропорт Владивосток — главные воздушные ворота Приморья и один из крупнейших авиационных узлов страны. Современный Артем — уверенный лидер в транспортно-логистической сфере, туризме и важный производственный центр нашего края. С каждым годом он становится комфортнее и привлекательнее для жизни».
От имени губернатора Приморского края Олега Кожемяко Вера Георгиевна вручила приветственный адрес главе Артемовского городского округа Вячеславу Квону. Также она наградила почётными грамотами и благодарностями тех жителей города, кто своим трудом прославляет Артём и каждый день работает на его благо. Учителя и врачи, общественники и предприниматели, фермеры и спортсмены получили заслуженные награды.
В праздничных мероприятиях, гуляниях приняли участие сотни жителей Артёма. Артёмовцы искренне, от всего сердца поздравляли родной город с праздником, признавались ему в любви и желали мира и процветания.
— Очередной день рождения Артем встречает современным и динамично развивающимся, городом перспектив и возможностей. Вместе мы реализуем федеральные и краевые программы, воплощаем в жизнь и собственные проекты. Именно благодаря этому наш Артем преображается и приобретает новые черты, становится более уютным и приветливым, — отметил в своей поздравительной речи глава Артёма Вячеслав Квон. Он не только поздравил земляков, но и рассказал, как город шахтёров и авиаторов будет развиваться, с какими достижениями он пришёл к своему 86-летию и на что нацелен в перспективе. Особо он отметил героический вклад жителей Артёма в СВО, их патриотизм и беспримерную храбрость.
С Днем города артёмовцев поздравили также глава Владивостока Константин Шестаков, сенатор Александр Ролик и адмирал Константин Сиденко.
— Я приложу все усилия, чтобы защищать интересы приморцев — и в том числе жителей Артёма — в Совете Федерации, — отметил Александр Ролик. — Буду делать все, чтобы Приморский край, Артём развивались и были самыми лучшими в России!
Глава Артёма Вячеслав Квон заверил земляков: город будет развиваться и хорошеть, открывая новые страницы в своей истории.
Да будет так!