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Posted 3 сентября, 07:50

Published 3 сентября, 07:50

Modified 3 сентября, 07:50

Updated 3 сентября, 07:50

Музей простил родителей, сын которых разбил экспонат бронзового века

Музей простил родителей, сын которых разбил экспонат бронзового века

3 сентября 2024, 07:50
Фото: 1MI
Родители в музее, разглядывая древние артефакты, ненадолго упустили из виду своего четырехлетнего ребенка, и тот случайно разбил древний кувшин. Специалисты считают, что поврежденный экспонат был изготовлен в 2200 — 1500 гг. до нашей эры.

Как пишет newkhakasiya.online, артефакт, использовавшийся в древности для хранения вина и оливкового масла, стоял у входа в музей без защитного ограждения. Любопытный мальчик попытался заглянуть внутрь сосуда, наклонил его, но не смог удержать.

Отец оказался в шоке от произошедшего, обратился к охраннику, надеясь, что для посетителей выставлена копия древней вазы. Однако оказалось, что это был подлинный экспонат.

В музее отнеслись к инциденту с пониманием. Как отметил директор учреждения, аналогичные кувшины часто находят уже разбитыми или неполными. Он успокоил родителей, призвав их не опасаться последствий, и пригласил вернуться на экскурсию, когда поврежденный сосуд будет восстановлен и вернется на свое место.

Несмотря на происшествие, музей продолжит демонстрировать редкие артефакты без защиты.

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