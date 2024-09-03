Музей простил родителей, сын которых разбил экспонат бронзового века

Posted 3 сентября, 07:50
Published 3 сентября, 07:50
Modified 3 сентября, 07:50
Updated 3 сентября, 07:50
Как пишет newkhakasiya.online, артефакт, использовавшийся в древности для хранения вина и оливкового масла, стоял у входа в музей без защитного ограждения. Любопытный мальчик попытался заглянуть внутрь сосуда, наклонил его, но не смог удержать.
Отец оказался в шоке от произошедшего, обратился к охраннику, надеясь, что для посетителей выставлена копия древней вазы. Однако оказалось, что это был подлинный экспонат.
В музее отнеслись к инциденту с пониманием. Как отметил директор учреждения, аналогичные кувшины часто находят уже разбитыми или неполными. Он успокоил родителей, призвав их не опасаться последствий, и пригласил вернуться на экскурсию, когда поврежденный сосуд будет восстановлен и вернется на свое место.
Несмотря на происшествие, музей продолжит демонстрировать редкие артефакты без защиты.