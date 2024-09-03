Музей простил родителей, сын которых разбил экспонат бронзового века

В музее отнеслись к инциденту с пониманием. Как отметил директор учреждения, аналогичные кувшины часто находят уже разбитыми или неполными. Он успокоил родителей, призвав их не опасаться последствий, и пригласил вернуться на экскурсию, когда поврежденный сосуд будет восстановлен и вернется на свое место.