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Posted 3 сентября, 05:49

Published 3 сентября, 05:49

Modified 3 сентября, 05:51

Updated 3 сентября, 05:51

В единый день голосования в Приморском крае будут работать наблюдатели

Общественные наблюдатели обеспечат прозрачность выборов 6–8 сентября в Приморье

3 сентября 2024, 05:49
Фото: Изображение Midjourney

В единый день голосования в Приморском крае будут работать наблюдатели

Сюжет
Выборы
В единый день голосования 8 сентября на участках, которые откроются во Владивостоке и Артёме (одномандатный округ № 10, где будут проходить дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Приморского края), начнут работу общественные наблюдатели.

Работать на участках будут наблюдатели как от кандидатов, так и от Общественной палаты Приморского края. Их задача — помочь обеспечить законность и прозрачность голосования. Отметим, что все наблюдатели (и от кандидатов, например, адмирала Константина Сиденко, и от Общественной палаты) прошли обучение и готовы к работе на участках.

По мнению экспертов, участие представителей общественности в наблюдении за ходом выборов является важным фактором их спокойного, прозрачного проведения и полной легитимности результатов голосования.

#Новости#Общество#Владивосток#Артём#Приморский край#Выборы
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