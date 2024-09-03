Общественные наблюдатели обеспечат прозрачность выборов 6–8 сентября в Приморье

Работать на участках будут наблюдатели как от кандидатов, так и от Общественной палаты Приморского края. Их задача — помочь обеспечить законность и прозрачность голосования. Отметим, что все наблюдатели (и от кандидатов, например, адмирала Константина Сиденко, и от Общественной палаты) прошли обучение и готовы к работе на участках.