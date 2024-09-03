Сахалин представит патриотический туризм на «Улице Дальнего Востока» ВЭФ

Министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев сообщил, что на выставке будет показан фильм об экспедиции на острова Парамушир и Шумшу (18+). Целью экспедиции была паспортизация культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов в преддверии 80-летия Победы во Второй Мировой Войне 2025 году. Фильм расскажет о важной роли этих островов в победе.