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Posted 3 сентября, 02:03

Published 3 сентября, 02:03

Modified 3 сентября, 03:26

Updated 3 сентября, 03:26

Сахалин представит патриотический туризм на «Улице Дальнего Востока» ВЭФ

Сахалин представит патриотический туризм на «Улице Дальнего Востока» ВЭФ

3 сентября 2024, 02:03
Фото: minturizmsakh
Сюжет
Промышленность
Сахалинская область презентует патриотический, промышленный и гастрономический туризм на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках Восточного экономического форума. Особое внимание будет уделено фильму о первой туристско-краеведческой экспедиции «вКурсе» на Северные Курилы (18+)

Патриотический туризм

Министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев сообщил, что на выставке будет показан фильм об экспедиции на острова Парамушир и Шумшу (18+). Целью экспедиции была паспортизация культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов в преддверии 80-летия Победы во Второй Мировой Войне 2025 году. Фильм расскажет о важной роли этих островов в победе.

Другие туристические направления

Помимо патриотических маршрутов, Сахалинская область представит:

  • Экологические маршруты
  • Возможности для серфинга
  • Планы развития инфраструктуры
  • Гастрономический событийный календарь
  • Перспективы развития горнолыжного курорта «Горный воздух»

Промышленный туризм

Особый блок экспозиции будет посвящен промышленному туризму. Сахалинская область представит концепцию «Здесь начинается рабочий день!», демонстрируя возможности для профессиональной самореализации молодежи. Посетители смогут познакомиться с ключевыми участниками проекта, привлекающими современную молодежь.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Сахалинская область#Горный воздух#Сахалин#Инфраструктура#Промышленность#Победа#Великая Отечественная война#Гастрономия#ВЭФ-2024#Горнолыжный курорт
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