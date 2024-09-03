Сахалин представит патриотический туризм на «Улице Дальнего Востока» ВЭФ

Posted 3 сентября, 02:03
Published 3 сентября, 02:03
Modified 3 сентября, 03:26
Updated 3 сентября, 03:26
Министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев сообщил, что на выставке будет показан фильм об экспедиции на острова Парамушир и Шумшу (18+). Целью экспедиции была паспортизация культурно-туристических, патриотических и экологических маршрутов в преддверии 80-летия Победы во Второй Мировой Войне 2025 году. Фильм расскажет о важной роли этих островов в победе.
Помимо патриотических маршрутов, Сахалинская область представит:
Особый блок экспозиции будет посвящен промышленному туризму. Сахалинская область представит концепцию «Здесь начинается рабочий день!», демонстрируя возможности для профессиональной самореализации молодежи. Посетители смогут познакомиться с ключевыми участниками проекта, привлекающими современную молодежь.