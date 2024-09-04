Демешин подписал на ВЭФ соглашение, которое позволит создать в крае 7000 рабочих мест

Posted 4 сентября, 11:00
Published 4 сентября, 11:00
Modified 4 сентября, 11:02
Updated 4 сентября, 11:02
Строительство центра в Хабаровске позволит придать импульс развитию местных поставщиков под требования федеральных электронных площадок, создать новые рабочие места и улучшить инвестиционный климат региона. Кроме того, это позволит создать 7 тысяч новых рабочих мест. Плановый срок начала реализации проекта — 2025 год.
В краевом министерстве экономического развития сообщили, что сегодня набирает популярность электронная коммерция. Она позволяет масштабировать интернет-бизнес малых компаний и самозанятых. Такая цифровизация дает большие перспективы для развития конкурентной среды, роста продаж и снижения расходов, что позволяет предлагать покупателям наиболее привлекательные цены на продукцию.
— Все ярче заявляют о себе региональные бренды в сферах: дизайна и одежды, анимации, продуктов питания. Все больше бизнес-идей воплощаются на интернет-площадках. В Хабаровске уже работают другие логистические центры. Поэтому ждем захода Wildberries в наш край с логистическим центром, — отметил глава региона Дмитрий Демешин.
— Хабаровский край входит в топ регионов Дальневосточного федерального округа. По итогам первого полугодия на площадке зарегистрировано почти 5 тысяч активных продавцов, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 35 процентов. Уверена, запуск логистического комплекса станет дополнительным драйвером в развитии малого и среднего бизнеса в регионе, — отметила Татьяна Бакальчук, глава ООО «РВБ», основатель Wildberries.
Руководитель Хабаровского края добавил, что регион занимает особую позицию в транспортно-логистической системе России. Это обусловлено географически — Хабаровский край находится на пересечении потоков между Дальним Востоком, Китаем и западными регионами России.
— По территории края пролегают БАМ и Транссиб, действуют восемь пунктов пропуска через государственную границу. Уже в 2025 году начнется проектирование строительства нового грузопассажирского погранперехода на острове Большой Уссурийский. В новых внешнеполитических условиях, связанных с активным разворотом товарных и инвестиционных потоков с Запада на Восток, правительство региона уделяет особое внимание поддержке проектов распределительной логистики, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Отметим, что подписанное соглашение предусматривает вовлечение местных предпринимателей в сферу электронной торговли с использованием цифровых платформ и продвижение регионального зонтичного бренда «Сделано в Хабаровском крае».
На площадке форума врио губернатора края дал поручение АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» взять инвестпроект строительства распределительного центра Wildberries на сопровождение по принципу «одного окна».