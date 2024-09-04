Демешин подписал на ВЭФ соглашение, которое позволит создать в крае 7000 рабочих мест

В краевом министерстве экономического развития сообщили, что сегодня набирает популярность электронная коммерция. Она позволяет масштабировать интернет-бизнес малых компаний и самозанятых. Такая цифровизация дает большие перспективы для развития конкурентной среды, роста продаж и снижения расходов, что позволяет предлагать покупателям наиболее привлекательные цены на продукцию.