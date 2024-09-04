«Норникель» рассказал на ВЭФ об опыте адаптации к климатическим изменениям

Posted 4 сентября, 12:06
Published 4 сентября, 12:06
Modified 4 сентября, 12:08
Updated 4 сентября, 12:08
Также они говорили о том, как ученым и власти реагировать на климатические изменения, и готов ли бизнес к новым вызовам. Своим мнением поделились крупнейшие компании страны: ПАО «Полюс», ПАО Сбербанк «Росатом», ПАО «РусГидро», ПАО «ГМК „Норильский никель“.
Модератором сессии выступила депутат Госдумы, телеведущая и журналист Марина Ким.
По данным наблюдений, среднегодовая температура воздуха у поверхности Земли на территории России с середины 1970-х годов растет в среднем на 0,51 градуса за 10 лет (темп роста температуры увеличился на 0,04 °C по сравнению с 2019 годом), что в 2,8 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха (0,18 °C за 10 лет). При этом темп роста среднегодовой температуры воздуха в Арктической зоне РФ в 3,9 раза превышает темпы роста средней глобальной температуры воздуха (0,71 °С за 10 лет).
Статс-секретарь — вице-президент ПАО «ГМК „Норильский никель“ Дмитрий Пристансков заявил, что компания запланировала более 150 адресных мероприятий по сокращению загрязнений и сбережению природных ресурсов. Так он прокомментировал готовность предприятия к интеграции принципов адаптации к новым условиям.
По его мнению, работа крупного бизнеса в этом направлении стала объективной необходимостью. Например, для «Норникеля», активы которого расположены в Арктической зоне, это не модный тренд, а серьезная работа, отметил он.
Пристансков сказал, что более 10 лет назад предприятие публично назвало риски, вызванные изменением климата и представило меры по их предупреждению. За это время, говорит он, «Норникель» разработал политику в сфере климатических изменений, актуализировал внутреннюю стратегию в области экологии и изменения климата, а также принял кодекс корпоративного поведения поставщика, который очерчивает зону ответственности подрядчиков, в том числе в части изменения климата.
Рассказывая о научной основе экологической работы в компании, он отметил, что эта деятельность ведется совместно с физиками РАН. Пристансков заявил, что в ходе наблюдений за изменением температуры был сделан вывод о том, что в Норильске раз в десятилетие становится теплее на 0,6 градуса. Он также подчеркнул, что важным результатом исследования стал вывод о том, что запланированные мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования промышленных активов и инфраструктуры, успешно митигируют воздействие основных климатических риск-факторов, по крайней мере, до 2028 года.