«Норникель» рассказал на ВЭФ об опыте адаптации к климатическим изменениям

Рассказывая о научной основе экологической работы в компании, он отметил, что эта деятельность ведется совместно с физиками РАН. Пристансков заявил, что в ходе наблюдений за изменением температуры был сделан вывод о том, что в Норильске раз в десятилетие становится теплее на 0,6 градуса. Он также подчеркнул, что важным результатом исследования стал вывод о том, что запланированные мероприятия, направленные на повышение надежности функционирования промышленных активов и инфраструктуры, успешно митигируют воздействие основных климатических риск-факторов, по крайней мере, до 2028 года.