Олег Кожемяко встретил Владимира Путина в аэропорту Владивостока — видео

Posted 3 сентября, 23:52
Published 3 сентября, 23:52
Modified 3 сентября, 23:54
Updated 3 сентября, 23:54
Ожидается, что в ходе форума губернатор и президент проведут рабочую встречу, на которой обсудят актуальные вопросы развития региона.
Программа Владимира Путина на ВЭФ-2024 насыщенна и включает ряд важных мероприятий.
4 сентября президент проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Кроме того, глава государства осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО.
Согласно опубликованной программе, центральным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание 5 сентября с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.