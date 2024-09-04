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Posted 3 сентября, 23:52

Published 3 сентября, 23:52

Modified 3 сентября, 23:54

Updated 3 сентября, 23:54

Губернатор Приморья поприветствовал Владимира Путина на дальневосточной земле

Олег Кожемяко встретил Владимира Путина в аэропорту Владивостока — видео

3 сентября 2024, 23:52
Фото: kremlin.ru

Губернатор Приморья поприветствовал Владимира Путина на дальневосточной земле

Сюжет
КНР
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретил президента России Владимира Путина в аэропорту Владивостока. Глава государства прибыл для участия в IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Видео: news_kremlin.

Ожидается, что в ходе форума губернатор и президент проведут рабочую встречу, на которой обсудят актуальные вопросы развития региона.

Программа Владимира Путина на ВЭФ-2024 насыщенна и включает ряд важных мероприятий.

4 сентября президент проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Кроме того, глава государства осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО.

Согласно опубликованной программе, центральным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание 5 сентября с участием Владимира Путина, премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя КНР Хань Чжэна.

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