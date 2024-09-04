Олег Кожемяко встретил Владимира Путина в аэропорту Владивостока — видео

4 сентября президент проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным. Кроме того, глава государства осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры ДФО.