Стальное яйцо показали Владивостоку в рамках ВЭФ

Posted 4 сентября, 07:18
Published 4 сентября, 07:18
Modified 4 сентября, 07:55
Updated 4 сентября, 07:55
Выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (0+) открылась в Объединенном музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева в дни ВЭФ-2024. Все экспонаты — из фондов Музеев Московского Кремля. 300 предметов ювелирного искусства — от посуды и портсигаров до знаменитых на весь мир пасхальных яиц Фаберже. Тех самых, что принадлежали чете Романовых — последнему императору и императрице России.
— Эта выставка готовилась командами нашего музея и Музеев Московского Кремля три года, — рассказал директор музея-заповедника Виктор Шалай. — Это уже шестая наша совместная выставка, и каждый раз, когда эти экспозиции начинают работу, перед нами встает вопрос: а что же дальше, что будет в следующем проекте такого, чтобы удивить, восхитить зрителя и напомнить ему, что он живет не в провинции, а в городе мирового уровня, где есть мирового же уровня музей.
Начало XX века — расцвет ювелирного дома Фаберже и ювелирного искусства в России в целом. Как рассказала учёный секретарь музея-заповедника имени Арсеньева Анжелика Петрук, на выставке представлены не только изделия Фаберже, но и других именитых, известных мастеров. Но, безусловно, 90 процентов экспозиции составляют работы дома Фаберже. Три главных — ударных — экспоната: пасхальные яйца с сюрпризами, которые заказывал для жены, Александры Федоровны, и матери, Марии Федоровны, последний император России Николай Второй. Первое яйцо — с моделью Александровского дворца, в котором жила семья императора. Второе — «300-летие дома Романовых». Это уникальное яйцо, в нём находится сюрприз, который не вынимается, он закреплен. Это глобус, но необычный. На нем нет Южного полушария, а только два северных. Первое показывает территорию России в 1613 году, когда на трон взошел первый представитель династии Романовых — Михаил, а второе полушарие — это территория России к 1913 году.
И третье яйцо — то самое, стальное. Подарок к Пасхе 1916 года. Шла Первая мировая война, император счёл, что золотое яйцо дарить не следует в столь сложный для страны год. Внутри — сюрприз: миниатюра, на которой изображены члены Ставки верховного главнокомандующего в Могилеве, где находился и Николай Второй, и куда он привозил наследника, Алексея.
— Такое же яйцо Николай Второй подарил и матери, Марии Федоровне, которая в тот момент находилась в Киеве, где располагался основанный ее дочерью госпиталь, — говорит Анжелика Петрук. — Получив подарок, Мария Федоровна отправила сыну письмо, в котором написала: спасибо за чудесный сюрприз, очень жаль, что на Пасху нам не удалось собраться всей семьей.
И эти ее слова оказались пророческими: впереди был 1917-й, семье Романовых более никогда не удалось собраться вместе…
Дополняют ювелирную часть выставки не менее уникальные экспонаты, например, коронационный мундир Александра Третьего (с легкой руки которого и пошла традиция дарить яйца от фирмы Фаберже и который дал дому Фаберже титул поставщика двора Его Императорского Величества), и платье внучки Николая Первого, расшитое золотыми нитями. Большую помощь в организации выставки оказали крупные компании, в том числе «Росатом».
— Для меня большая честь и счастье открыть для вас эту выставку, — сказала министр культуры России Ольга Любимова. — Это уникальный музейный проект столичного уровня, и то, что его удалось реализовать в столь сложное для нашей страны время, говорит о многом. Это важно, когда большие федеральные музеи не замыкаются внутри собственных коллекций, не жадничают. Но еще важнее, что у музея в далеком Владивостоке есть техническая возможность принять выставку такого уровня. Уверена, здесь будут тысячи посетителей и многие придут не один раз.
Отметим, что всего в коллекции Музеев Московского Кремля 10 яиц Фаберже, которые принадлежали семье Романовых, и тот факт, что на выставку во Владивостоке приехало целых три, о многом говорит. Как и то, что разместилась выставка в восьми (!) залах музея имени Арсеньева.
Вообще каждый экспонат «Эпохи Фаберже» — это кусочек истории России. Причём не только дореволюционной.
— Среди экспонатов на витрине женских ювелирных украшений есть те, которые известны профессионалам как «клад с Солянки», — рассказала Анжелика Петрук. — Эта история начала «лихих 90-х». В 1990-м году в Москве сносили старый дом, который принадлежал купцу Харитоненко, обычный доходный дом, которых в столице немало. И вот когда рабочие разбирали стены, им буквально на руки выпали две жестяные коробки. А в них — ювелирные изделия, из золота, платины, с бриллиантами, изумрудами, сапфирами. А самое главное — все они были с ценниками начала века, все новенькие. Когда проводили расследование, выяснилось, что в первой трети XX века в доме жил один из ведущих мастеров фирмы Фаберже. Он не покинул Россию после революции, но прекрасно понимал, какое непростое время вокруг. Вероятно, ювелирные изделия в качестве своего рода «подушки безопасности» он начал покупать еще во время Первой мировой войны. Но не успел воспользоваться, поскольку был арестован органами ГПУ в начале 30-х годов и сгинул в безвестности. Ну и вот так они пролежали столько лет в стене… Большинство найденных драгоценностей попало в Гохран, но 13 предметов пополнили коллекцию Музеев Московского кремля. И вот большая их часть — на нашей выставке. Это роскошные изделия из платины, которая тогда входила в моду. Великолепный сотуар (удлиненное ожерелье с кулоном) — у него очень интересная техника, так называемая рельсовая, когда мелкие камушки так вплотную лежат друг к другу, что даже кажется, что там нет металла, который их удерживают. На самом деле, есть, конечно, — металлическая рельса из тонкой платиновой проволочки, а в нее вставлялись маленькие бриллианты. Ещё есть изделие с серым жемчугом, который олицетворяет собой эпоху ар-деко. Изумительные вещи!
Выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» будет работать до 15 января. В том, что она соберет множество посетителей, можно не сомневаться. Увидеть чудо Фаберже, не отправляясь за тысячи километров в Москву — да разве этим можно не воспользоваться?