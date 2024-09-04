Стальное яйцо показали Владивостоку в рамках ВЭФ

Начало XX века — расцвет ювелирного дома Фаберже и ювелирного искусства в России в целом. Как рассказала учёный секретарь музея-заповедника имени Арсеньева Анжелика Петрук, на выставке представлены не только изделия Фаберже, но и других именитых, известных мастеров. Но, безусловно, 90 процентов экспозиции составляют работы дома Фаберже. Три главных — ударных — экспоната: пасхальные яйца с сюрпризами, которые заказывал для жены, Александры Федоровны, и матери, Марии Федоровны, последний император России Николай Второй. Первое яйцо — с моделью Александровского дворца, в котором жила семья императора. Второе — «300-летие дома Романовых». Это уникальное яйцо, в нём находится сюрприз, который не вынимается, он закреплен. Это глобус, но необычный. На нем нет Южного полушария, а только два северных. Первое показывает территорию России в 1613 году, когда на трон взошел первый представитель династии Романовых — Михаил, а второе полушарие — это территория России к 1913 году.