Демешин: Ваш голос — это не просто бюллетень, это ваше видение будущего нашего края

Posted 5 сентября, 07:31
Published 5 сентября, 07:31
Modified 5 сентября, 07:33
Updated 5 сентября, 07:33
— Дорогие жители Хабаровского края!
Мы стоим на пороге важного события — выборов губернатора, которые определят направление развития нашего края на многие годы вперед. Сейчас от каждого из нас зависит, каким будет завтрашний день. Я знаю, как остро стоят в нашем крае проблемы с дорогами, детскими садами и школами. Многое нужно сделать и в сферах здравоохранения, общественного транспорта, цен и тарифов ЖКХ. Но только объединившись население и власть смогут решить эти вопросы и добиться перемен, которые сделают Хабаровский край процветающим и комфортным местом для жизни.
Выборы губернатора — это уникальная возможность для каждого из нас выразить свои пожелания и потребности. Ваш голос — это не просто бюллетень, это ваше видение будущего края, наш шанс сделать его лучше для следующих поколений.
Не оставайтесь в стороне, ведь именно ваша активная позиция сможет построить сильный и процветающий Хабаровский край. Примите участие в выборах — сделайте свой выбор! — призвал Дмитрий Демешин.
Напомним, что с 6 по 8 сентября в крае пройдёт голосование в рамках 43 избирательных кампаний различного уровня, которые определят дальнейшее развитие региона. Это досрочные выборы губернатора, выборы депутатов краевого парламента, Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городских дум, а также выборы главы города Юности. Предполагается, что на этих выборах потенциально сможет поучаствовать более 945 тысяч жителей.
К работе приступила 741 постоянно действующая участковая избирательная комиссия. На всех участках будет вестись видеонаблюдение. В выборах задействуют 85 комплексов обработки избирательных бюллетеней. За ходом голосования в регионе будут следить более 2 тысяч наблюдателей, подготовленных Общественной палатой Хабаровского края.