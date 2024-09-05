Демешин: Выставка достижений Хабаровского края должна стать ежегодным событием

Posted 5 сентября, 06:33
Published 5 сентября, 06:33
Modified 5 сентября, 06:35
Updated 5 сентября, 06:35
Инициатором выставки выступил врио губернатора края Дмитрий Демешин. Глава региона предложил собрать в одном месте лучшие образцы краевой продукции. Экспонаты на выставку, которая открылась 3 сентября, представили все 19 муниципалитетов края.
— Сегодня Хабаровский край — это ключевой промышленный регион Дальнего Востока России. У нас сосредоточены авиа- и судостроение, энергетическое машиностроение, добыча и переработка драгоценных и цветных металлов, черная металлургия и нефтепереработка, фармацевтика. Все эти проекты — гордость не только Хабаровского края, но и всей страны. Их реализация позволяет обеспечивать технологический прорыв и технологический суверенитет России, — сказал на открытии выставки Дмитрий Демешин.
Главный слоган выставки: «Гордость, сопричастность, будущее». Центром экспозиции стали знаменитые вездеходные багги, беспилотники «Заря», газобусы «Амурбас» — все это теперь собирается в Хабаровском крае. Можно увидеть на выставке и крупную промышленную технику — она будет представлена в виде моделей в специальных шатрах. В том числе будет показана и полноразмерная модель инновационной алюминиевой лодки SARMAT. Для собираемого в крае воздушного судна Суперджет-100 подготовлена зона VR. А еще там же разместится продукция машиностроения, строительной, лесо- и горнопромышленной отраслей.
Все товары вскоре объединит единый бренд «Сделано в Хабаровском крае» — фраза, которая стала негласным девизом региона. Этот маркер в ближайшее время можно будет увидеть не только на продуктах, одежде, но и на многих технологических образцах. Только свои технологии и свобода от импортных товаров — такую цель поставил Дмитрий Демешин перед всем управленческим звеном в крае, а также местным бизнесом.
— Эти знаковые проекты реализуют наши люди — жители Хабаровского края разных профессий во всех муниципальных районах. Сегодня все 19 муниципальных образований представлены на этой площади. Для знакомства с каждым из них на выставке будут проходить Дни муниципальных районов края. Выставка достижений Хабаровского края проходит впервые. Это событие — эстафета от масштабной выставки достижений Россия, которая была организована по Указу Президента России в г. Москве, на ВДНХ. Уверен, жители Хабаровского края должны иметь площадку для знакомства с историей, культурой и достижениями родного края, наше молодое поколение — любить свою малую Родину. Поэтому предлагаю сделать это событие ежегодным праздником! , — подчеркнул глава региона.
Что касается продуктов, то их выставят в 10 шатрах, и там же будут и непродовольственные товары. У каждого района на выставке есть свой мини-павильон. Путеводителем в мир дальневосточного туризма и уникальных достопримечательностей станет экспозиция АНО ТИЦ.
Выставка продлится до 8 сентября. В течение недели гостей выставки будет ждать и культурная программа, конечно, с местным колоритом. Выставка станет зоной живого творчества и коллективного отдыха. В кинотеатре под открытым небом посетители смогут посмотреть анимационные фильмы флагмана хабаровской анимационной индустрии — студии «Мечталет». Для всех желающих пройдут разнообразные мастер-классы и фэшн-шоу местных дизайнеров. Гостей и жителей Хабаровска ждут яркие выступления художественных коллективов из районов края, музыкальный фестиваль «Русское лето. Zа Россию» и концерт рок-группы BARLAMA.