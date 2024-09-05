Демешин: Выставка достижений Хабаровского края должна стать ежегодным событием

Все товары вскоре объединит единый бренд «Сделано в Хабаровском крае» — фраза, которая стала негласным девизом региона. Этот маркер в ближайшее время можно будет увидеть не только на продуктах, одежде, но и на многих технологических образцах. Только свои технологии и свобода от импортных товаров — такую цель поставил Дмитрий Демешин перед всем управленческим звеном в крае, а также местным бизнесом.