На ВЭФ обсудили развитие генерации Дальнего Востока

В ходе своего выступления на панельной дискуссии по теме развития дальневосточной энергетики Сергей Цивилёв выделил и несколько других важных моментов. Он констатировал, что потребление электроэнергии и в ДФО, и в целом по стране неуклонно растёт год от года, что демонстрирует развитие экономики. При этом Дальний Восток наращивает спрос на энергию быстрее среднероссийских темпов — 3,9% против 1,5% в других регионах.