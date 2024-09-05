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Posted 4 сентября, 22:10

Published 4 сентября, 22:10

Modified 4 сентября, 22:12

Updated 4 сентября, 22:12

На ВЭФ обсудили развитие генерации Дальнего Востока

На ВЭФ обсудили развитие генерации Дальнего Востока

4 сентября 2024, 22:10
Фото: vostokmedia.com
Тема развития энергетики в дальневосточных регионах стала одной из ключевых на Восточном экономическом форуме, проходящем в эти дни во Владивостоке.

Создание стратегии новой генерации ДФО начали активно обсуждать уже в 2023 году — именно тогда в ходе ВЭФ президент России Владимир Путин обозначил задачу разработать такую стратегию вплоть до 2050 года. В этот раз на форуме министр энергетики Сергей Цивилёв заявил, что Минэнерго представит разработанный документ уже к концу 2024 года.

«Мы все это должны сделать до конца этого года. Мы должны пройти все этапы. Сегодня у нас этап общественного обсуждения», — приводит слова Цивилева РИА «Новости».

Энергостратегия является основным документом стратегического планирования в сфере энергетики. Документ определяет направления и приоритеты государственной энергетической политики, а также цели и задачи на долгосрочный период.

В ходе своего выступления на панельной дискуссии по теме развития дальневосточной энергетики Сергей Цивилёв выделил и несколько других важных моментов. Он констатировал, что потребление электроэнергии и в ДФО, и в целом по стране неуклонно растёт год от года, что демонстрирует развитие экономики. При этом Дальний Восток наращивает спрос на энергию быстрее среднероссийских темпов — 3,9% против 1,5% в других регионах.

Президент сегодня ставит задачу перехода к «модели предложения» в экономике. Энергетическая инфраструктура должна развиваться опережающими темпами и дать возможность бизнесу запускать новые проекты. Этот тезис нашёл отклик у участников энергетического рынка Дальнего Востока, приоритетного для развития генерации в контексте экономического разворота.

В этой связи объяснимо смещение фокуса ВЭФ на вопросы, которые еще недавно казались узкоотраслевыми. Очевидно, что количество участников процесса создания новой дальневосточной генерации растет, и эксперты видят в этом хорошие перспективы: для решения проблемы с нехваткой энергии потребуется как можно больше и государственного, и частного участия, новые игроки и новые подходы. Стоит отметить, что дискуссия о новой генерации на ВЭФ привлекла большое количество участников и слушателей — в зале было буквально негде яблоку упасть.

Напомним, буквально накануне форума завершился второй в этом году конкурентный отбор новой генерации (КОМ НГО) по Сибири и Дальнему Востоку. Было отобрано три проекта суммарной установленной мощностью 1640 МВт — от АО «Интер РАО — Электрогенерация», ООО «Байкальская энергетическая компания» и ПАО «ТГК-14». Работающая в Забайкалье и Бурятии компания успешно защитила проект строительства энергоблока Улан-Удэнской ТЭЦ-2 — аналогичный проект этой же компании выиграл конкурс КОМ НГО в марте, по итогам первого отбора. Так только один частный игрок энергетического рынка принесет в энергосистему Дальнего Востока почти 200 МВт мощности.

Министр энергетики Сергей ЦивилёвМинистр энергетики Сергей Цивилёв
Министр энергетики Сергей Цивилёв. Фото: Телеграм-канал Минэнерго
#Дальний Восток#Владивосток#Забайкальский край
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