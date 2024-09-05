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Posted 5 сентября, 00:32

Published 5 сентября, 00:32

Modified 5 сентября, 00:34

Updated 5 сентября, 00:34

Ориентация на Восток: самый актуальный вектор развития

Ориентация на Восток: самый актуальный вектор развития

5 сентября 2024, 00:32
Фото: АО «Восточный Порт»
В рамках деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ) состоялась ключевая сессия «На Восток! Маршруты нового времени». Главной темой дискуссии стало развитие транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и укрепление логистических маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В сессии приняли участие ведущие эксперты транспортной отрасли, представители Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших транспортных и инфраструктурных компаний.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев отметил, что разворот российской логистики на Восток был стратегически продуман и подготовлен.

Он также указал на утверждение Президентом России третьей очереди Восточного полигона, что позволит увеличить пропускную способность до 180 миллионов тонн в год уже в 2024 году.

Министр транспорта Роман Старовойт в ходе выступления заявил, что Дальний Восток станет одним из ключевых направлений для развития транспортной инфраструктуры в России. К 2033 году пропускная способность Восточного полигона должна вырасти на 56% до 270 миллионов тонн

Генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров поддержал коллег, отметив, что разворот на Восток был подготовлен задолго до текущих событий.

Ирина Ольховская, генеральный директор структур ООО «Универсальная логистика» и ПАО «НПК ОВК», в своем выступлении рассказала в том числе о перспективах использования инновационного подвижного состава. Использование полувагонов для перевозки контейнеров крайне эффективно для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Этот сегмент демонстрирует значительный рост.

Фото: АО «Восточный Порт»
«За прошлый год было отгружено 106 тысяч полувагонов с контейнерами с Дальнего Востока, а уже за 8 месяцев этого года — 114 тысяч, что на 7,5% больше. И это только за 8 месяцев», — сообщали Ирина Ольховская.

По ее словам, необходимо сосредоточиться на увеличении двойной погрузки, чтобы минимизировать количество порожних рейсов.

«Каждые 10% прироста доли использования этого парка — это дополнительные 2 миллиона тонн грузов в год. В прошлом году доля таких вагонов составляла 47%, в этом — уже 50%», — отметила генеральный директор НПК ОВК.
Фото: АО «Восточный Порт»

Эксперт перечислила конкретные предложения по оптимизации работы Восточного полигона:

  • Приравнять статус поездов с полувагонами к контейнерным поездам. Это позволит операторам выполнять также другие контракты с погрузкой насыпных грузов;
  • Отменить ограничения на заадресовку полувагонов из-под контейнера. Это дополнительная технологическая стимуляция и выполнение сервисных контрактов;
  • Нормативно закрепить использование инновационных полувагонов для всех видов грузов на Восточном полигоне, увеличить мощности специализированных терминалов по всем грузам;
  • Актуализировать технические условия для погрузки контейнеров в полувагоны. Это позволит ускорить процесс на 30% в портах.
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