Ориентация на Восток: самый актуальный вектор развития

Posted 5 сентября, 00:32
Published 5 сентября, 00:32
Modified 5 сентября, 00:34
Updated 5 сентября, 00:34
В сессии приняли участие ведущие эксперты транспортной отрасли, представители Правительства Российской Федерации, руководители крупнейших транспортных и инфраструктурных компаний.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев отметил, что разворот российской логистики на Восток был стратегически продуман и подготовлен.
Он также указал на утверждение Президентом России третьей очереди Восточного полигона, что позволит увеличить пропускную способность до 180 миллионов тонн в год уже в 2024 году.
Министр транспорта Роман Старовойт в ходе выступления заявил, что Дальний Восток станет одним из ключевых направлений для развития транспортной инфраструктуры в России. К 2033 году пропускная способность Восточного полигона должна вырасти на 56% до 270 миллионов тонн
Генеральный директор, председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров поддержал коллег, отметив, что разворот на Восток был подготовлен задолго до текущих событий.
Ирина Ольховская, генеральный директор структур ООО «Универсальная логистика» и ПАО «НПК ОВК», в своем выступлении рассказала в том числе о перспективах использования инновационного подвижного состава. Использование полувагонов для перевозки контейнеров крайне эффективно для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Этот сегмент демонстрирует значительный рост.
«За прошлый год было отгружено 106 тысяч полувагонов с контейнерами с Дальнего Востока, а уже за 8 месяцев этого года — 114 тысяч, что на 7,5% больше. И это только за 8 месяцев», — сообщали Ирина Ольховская.
По ее словам, необходимо сосредоточиться на увеличении двойной погрузки, чтобы минимизировать количество порожних рейсов.
«Каждые 10% прироста доли использования этого парка — это дополнительные 2 миллиона тонн грузов в год. В прошлом году доля таких вагонов составляла 47%, в этом — уже 50%», — отметила генеральный директор НПК ОВК.
Эксперт перечислила конкретные предложения по оптимизации работы Восточного полигона: