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Posted 5 сентября, 02:31

Published 5 сентября, 02:31

Modified 5 сентября, 02:33

Updated 5 сентября, 02:33

Секреты экономии на эквайринге: Примсоцбанк помогает бизнесу сократить расходы

Секреты экономии на эквайринге: Примсоцбанк помогает бизнесу сократить расходы

5 сентября 2024, 02:31
Фото: пресс-служба «Примсоцбанка»
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Сегодня безналичные расчеты стали неотъемлемой частью коммерческой деятельности. Чтобы сохранить клиентов и не упустить выручку, бизнесу жизненно важно обеспечить возможность приема платежей картами и QR-кодами.

Эквайринг от Примсоцбанка имеет множество преимуществ, которые помогут вашему бизнесу не только идти в ногу с современными требованиями рынка, но и расти, развиваться. Банк работает с большинством популярных карт, а самое важное — предлагает низкие тарифы, позволяющие бизнесу оставаться прибыльным.

Что еще включает в себя эквайринг от Примсоцбанка?

  • Бесплатную установку и обслуживание оборудования для приема в оплату банковских карт
  • Бесплатное обучение кассиров и менеджеров предприятий правилам оформления операций с банковскими картами, предоставление наклеек и рекламных материалов
  • Бесперебойное и быстрое зачисление денег на расчетный счет предприятия 2 раза в день
  • Полное сопровождение торговой точки, незамедлительное решение любого вопроса
  • Персональный менеджер по эквайрингу всегда на связи
  • Автоматическая рассылка реестров платежей на электронную почту клиента (ежемесячно, еженедельно, ежедневно)

Банк предлагает различные виды POS-терминалов: стационарные и переносные, работающие от SIM-карты, Wi-fi, проводного интернета, — все терминалы, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты.

Примсоцбанк предлагает услуги торгового эквайринга по банковским картам систем:

  • МИР
  • VISA
  • Mastercard
  • UnionPay

Эквайринг от Примсоцбанка дает возможность принимать оплату картами без лишних затрат и с максимальным комфортом. Не упустите шанс сделать свой бизнес более доступным для клиентов и повысить уровень сервиса.

Свяжитесь с сотрудниками Примсоцбанка, чтобы узнать больше о выгодных условиях торгового эквайринга и начать сотрудничество, которое принесет вам реальную пользу! Телефон единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Как еще можно подключить эквайринг?

  • Оставить заявку на сайте банка в разделе «Эквайринг» — ссылка;
  • Направить заявку на почту: [email protected];
  • Перейти по QR-коду и тогда с вами свяжется персональный менеджер Примсоцбанка!
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