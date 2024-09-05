Секреты экономии на эквайринге: Примсоцбанк помогает бизнесу сократить расходы

Posted 5 сентября, 02:31
Published 5 сентября, 02:31
Modified 5 сентября, 02:33
Updated 5 сентября, 02:33
Эквайринг от Примсоцбанка имеет множество преимуществ, которые помогут вашему бизнесу не только идти в ногу с современными требованиями рынка, но и расти, развиваться. Банк работает с большинством популярных карт, а самое важное — предлагает низкие тарифы, позволяющие бизнесу оставаться прибыльным.
Что еще включает в себя эквайринг от Примсоцбанка?
Банк предлагает различные виды POS-терминалов: стационарные и переносные, работающие от SIM-карты, Wi-fi, проводного интернета, — все терминалы, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты.
Примсоцбанк предлагает услуги торгового эквайринга по банковским картам систем:
Эквайринг от Примсоцбанка дает возможность принимать оплату картами без лишних затрат и с максимальным комфортом. Не упустите шанс сделать свой бизнес более доступным для клиентов и повысить уровень сервиса.
Свяжитесь с сотрудниками Примсоцбанка, чтобы узнать больше о выгодных условиях торгового эквайринга и начать сотрудничество, которое принесет вам реальную пользу! Телефон единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Как еще можно подключить эквайринг?