Сербский министр назвал санкции США против «России сегодня» ударом по свободе

Posted 5 сентября, 17:38
Published 5 сентября, 17:38
Modified 5 сентября, 17:38
Updated 5 сентября, 17:38
Об этом «РИА Новости» заявил глава Сербской Народной Партии, министр без портфеля сербского правительства Ненад Попович.
Накануне стало известно, что США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, Sputnik, Ruptly. Также под санкции попал ряд топ-менеджеров RT, среди которых главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Введение санкций США в отношении медиагруппы „Россия сегодня“ — это, безусловно, глобальный удар по фундаментальным принципам свободы слова и независимости средств массовой информации», — уверен Попович. Он также охарактеризовал это решение как скандальное и политически ангажированное, в корне противоречащее декларируемым США демократическим устоям.
По мнению Поповича, США постоянно пропагандируют важность демократических ценностей, основной из которых называют свободу слова, в частности возможность представителей СМИ, в том числе оппозиционных, беспрепятственно работать. При этом налицо прямо противоположная ситуация, считает Попович.
Министр сербского правительства утверждает, что в США не принимают никаких альтернативных точек зрения и эгоцентризм руководства этой страны уже переходит все мыслимые границы. «Хуже всего, что они лишают своих граждан доступа к альтернативным источникам информации, нарушая тем самым и их права», — говорит член сербского правительства.
Ненад Попович также напомнил, что в Сербии, в отличие от США, дают трибуну для самых различных СМИ, официально и без ограничений. Российские СМИ распространяют свою точку зрения на актуальные мировые события, независимо от того, какое к этому будет отношение. Поэтому сербам доступна возможность выбора источников, где они черпают информацию, заключил Ненад Попович, указав, что подобная практика целиком отвечает ценностям любого передового демократического общества.