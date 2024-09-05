Сотрудничество АО «Восточный Порт» с приморскими учёными выходит на новый уровень

Сотрудничество между АО «Восточный Порт» и приморскими учёными началось на полях ВЭФ-2021, когда предприятие приобрело для научного центра карантинный модуль для обслуживания ластоногих млекопитающих Приморского океанариума. Финансовая поддержка и современные технологии позволили учёным круглосуточно наблюдать за жизнью пятнистых тюленей-ларг и других представителей фауны, что вывело исследования на качественно новый уровень. На сегодня в карантинном модуле проведено более 7000 профилактических осмотров ластоногих, что позволяет сохранить здоровье многим пятнистым тюленям.