Сотрудничество АО «Восточный Порт» с приморскими учёными выходит на новый уровень

Posted 5 сентября, 02:01
Published 5 сентября, 02:01
Modified 5 сентября, 02:01
Updated 5 сентября, 02:01
На площадке IX Восточного экономического форума заключены новые договоренности, в рамках которых портовики окажут финансовую поддержку научным исследованиям, направленным на изучение флоры и фауны дальневосточных морей. Целью этой работы является создание условий для стабильного существования морских экосистем.
Благодаря этому сотрудничеству, учёные получат новое оборудование для проведения передовых исследований с использованием новейших методов электронной микроскопии. Современные методы микроскопии играют ключевую роль в исследованиях жизнедеятельности морских организмов. По словам директора ФГБУН ННЦМБ имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Игоря Долматова, они позволяют достичь научных целей на самом высоком уровне.
— Мы очень рады помощи со стороны «Восточного Порта». С этим предприятием у нас длительная история взаимоотношений. С помощью современных инструментов мы сможем проводить передовые исследования, которые не только расширяют наше понимание биологии морских организмов, но и способствуют разработке новых подходов в области экотоксикологии, морской фармакологии и диагностики заболеваний, — прокомментировал директор ФГБУН ННЦМБ имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Игорь Долматов.
Как заявил в ходе подписания Соглашения управляющий директор акционерного общества «Восточный Порт» Вадим Байбак, экологическая безопасность и забота об окружающей среде остаются приоритетом в работе АО «Восточный Порт».
— В целях сохранения природного богатства и экосистемы Японского моря у нас разработана своя собственная уникальная экологическая программа, в которую за последние 5 лет уже вложено 6,5 млрд рублей, и на этом мы не собираемся останавливаться. Сотрудничество с дальневосточными учёными — часть той важной природоохранной работы, которая делает нас лидером отрасли, — подчеркнул Вадим Байбак.
Сотрудничество между АО «Восточный Порт» и приморскими учёными началось на полях ВЭФ-2021, когда предприятие приобрело для научного центра карантинный модуль для обслуживания ластоногих млекопитающих Приморского океанариума. Финансовая поддержка и современные технологии позволили учёным круглосуточно наблюдать за жизнью пятнистых тюленей-ларг и других представителей фауны, что вывело исследования на качественно новый уровень. На сегодня в карантинном модуле проведено более 7000 профилактических осмотров ластоногих, что позволяет сохранить здоровье многим пятнистым тюленям.
Напомним, что предприятие регулярно проводит акции и мероприятия, общая цель которых — сохранение окружающей среды на территории Порта. За последние годы по заказу стивидорной компании были выращены и выпущены в водоёмы Приморья десятки миллионов мальков рыб, особей гребешка и трепанга, ростков ламинарии.
Для АО «Восточный Порт» и жителей микрорайона Врангель Находкинского городского округа доброй традицией стал «Экомарафон» — просветительский проект, в рамках которого проводятся образовательные лекции для молодёжи, организуются экологические туры и конкурсы, высадка зеленых насаждений и субботники по очистке морского побережья и дна от мусора. В этом году «Экомарафон» проводится уже в 10-й раз.