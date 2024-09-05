В «Росинкасе» объяснили, почему в новых регионах РФ чаще используют наличные

Posted 5 сентября, 08:46
Published 5 сентября, 08:46
Modified 5 сентября, 08:46
Updated 5 сентября, 08:46
Объясняя причины популярности наличных расчетов, Медведев подчеркнул, что для таких расчетов не требуется интернет, электронные устройства и карта. Некоторые люди выбирают наличные по религиозным предпочтениям или из-за состояния здоровья. Также наличные помогают экономить, так как люди менее склонны тратить их быстро, передает gazeta.ru.
Еще одной причиной распространенности наличных в новых регионах является необходимость стабильного функционирования энергетической инфраструктуры. Российские финансовые учреждения только начинают осваивать эти рынки и пока не полностью здесь представлены.
Медведев добавил, что риск утраты средств при использовании интернет-платежей все еще выше по сравнению с наличными. По данным Генпрокуратуры, более 35% преступлений в России связаны с киберпреступлениями и безналичными расчетами.
Тем не менее Медведев уверен, что новые регионы достигнут уровня безналичных расчетов, характерного для всей России (83,4%, по данным ЦБ), через два-три года. Он считает, что государство должно обеспечить всем гражданам равный доступ к платежной инфраструктуре, включая систему налично-денежного обращения по всей стране.