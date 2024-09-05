В «Росинкасе» объяснили, почему в новых регионах РФ чаще используют наличные

Тем не менее Медведев уверен, что новые регионы достигнут уровня безналичных расчетов, характерного для всей России (83,4%, по данным ЦБ), через два-три года. Он считает, что государство должно обеспечить всем гражданам равный доступ к платежной инфраструктуре, включая систему налично-денежного обращения по всей стране.