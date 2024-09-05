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Posted 5 сентября, 08:46

Published 5 сентября, 08:46

Modified 5 сентября, 08:46

Updated 5 сентября, 08:46

В «Росинкасе» объяснили, почему в новых регионах РФ чаще используют наличные

В «Росинкасе» объяснили, почему в новых регионах РФ чаще используют наличные

5 сентября 2024, 08:46
Фото: пресс-служба «Росинкас»
Президент объединения «Росинкас» Василий Медведев сообщил, что в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях 70% расчетов осуществляется наличными. Он отметил, что это самый удобный и доступный способ оплаты для большинства жителей новых регионов.

Объясняя причины популярности наличных расчетов, Медведев подчеркнул, что для таких расчетов не требуется интернет, электронные устройства и карта. Некоторые люди выбирают наличные по религиозным предпочтениям или из-за состояния здоровья. Также наличные помогают экономить, так как люди менее склонны тратить их быстро, передает gazeta.ru.

Еще одной причиной распространенности наличных в новых регионах является необходимость стабильного функционирования энергетической инфраструктуры. Российские финансовые учреждения только начинают осваивать эти рынки и пока не полностью здесь представлены.

Медведев добавил, что риск утраты средств при использовании интернет-платежей все еще выше по сравнению с наличными. По данным Генпрокуратуры, более 35% преступлений в России связаны с киберпреступлениями и безналичными расчетами.

Тем не менее Медведев уверен, что новые регионы достигнут уровня безналичных расчетов, характерного для всей России (83,4%, по данным ЦБ), через два-три года. Он считает, что государство должно обеспечить всем гражданам равный доступ к платежной инфраструктуре, включая систему налично-денежного обращения по всей стране.

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