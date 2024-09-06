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Posted 6 сентября, 07:14

Published 6 сентября, 07:14

Modified 6 сентября, 07:14

Updated 6 сентября, 07:14

Эксперты назвали причины резкого подорожания запчастей на китайские авто

Эксперты назвали причины резкого подорожания запчастей на китайские авто

6 сентября 2024, 07:14
Фото: 1MI
В России за последний год значительно выросла стоимость кузовных деталей для автомобилей китайских марок. Аналитики НАПИ проанализировали изменение цен на оригинальные запчасти по страховой корзине для легковых автомобилей КНР, используя данные агрегаторов.

Наиболее дорогим элементом кузова оказалось заднее крыло, которое подорожало более чем на треть за прошедший год и теперь стоит свыше 150 тысяч рублей. Меньше всего выросла цена на лобовое стекло (+25%), которое все же стоит 52 тысячи рублей. Наибольший рост цен наблюдается у передней правой двери и переднего бампера — на 73% (более 110 тысяч рублей) и 70,9% (почти 35 тысяч рублей) соответственно, сообщает newkhakasiya.online.

Эксперты рынка автомобилей выделили несколько причин такой тенденции. Среди них — увеличение стоимости сырья и доминирующее положение китайских автомобилей на российском рынке. Выбор автомобилей для россиян ограничен, поэтому китайские машины продаются в России по цене, в несколько раз превышающей цену в Китае.

Дополнительные факторы включают повышение стоимости денежных переводов минимум на 10% по сравнению с официальным курсом юаня, рост затрат на транспортировку и увеличение числа посредников.

На фоне роста цен на автозапчасти увеличилась и средняя выплата по ОСАГО. По данным Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков, в июле 2024 года она достигла рекорда, превысив 111 тысяч рублей.

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