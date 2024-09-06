Эксперты назвали причины резкого подорожания запчастей на китайские авто

Наиболее дорогим элементом кузова оказалось заднее крыло, которое подорожало более чем на треть за прошедший год и теперь стоит свыше 150 тысяч рублей. Меньше всего выросла цена на лобовое стекло (+25%), которое все же стоит 52 тысячи рублей. Наибольший рост цен наблюдается у передней правой двери и переднего бампера — на 73% (более 110 тысяч рублей) и 70,9% (почти 35 тысяч рублей) соответственно, сообщает newkhakasiya.online.