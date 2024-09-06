Эксперты назвали причины резкого подорожания запчастей на китайские авто

Posted 6 сентября, 07:14
Published 6 сентября, 07:14
Modified 6 сентября, 07:14
Updated 6 сентября, 07:14
Наиболее дорогим элементом кузова оказалось заднее крыло, которое подорожало более чем на треть за прошедший год и теперь стоит свыше 150 тысяч рублей. Меньше всего выросла цена на лобовое стекло (+25%), которое все же стоит 52 тысячи рублей. Наибольший рост цен наблюдается у передней правой двери и переднего бампера — на 73% (более 110 тысяч рублей) и 70,9% (почти 35 тысяч рублей) соответственно, сообщает newkhakasiya.online.
Эксперты рынка автомобилей выделили несколько причин такой тенденции. Среди них — увеличение стоимости сырья и доминирующее положение китайских автомобилей на российском рынке. Выбор автомобилей для россиян ограничен, поэтому китайские машины продаются в России по цене, в несколько раз превышающей цену в Китае.
Дополнительные факторы включают повышение стоимости денежных переводов минимум на 10% по сравнению с официальным курсом юаня, рост затрат на транспортировку и увеличение числа посредников.
На фоне роста цен на автозапчасти увеличилась и средняя выплата по ОСАГО. По данным Всероссийского союза страховщиков и Российского союза автостраховщиков, в июле 2024 года она достигла рекорда, превысив 111 тысяч рублей.