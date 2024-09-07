Мышь не проскочит: Хабаровск ставит рекорд по количеству наблюдателей

Напомним, сегодня в 7 утра для жителей региона вновь открылся 741 избирательный участок, где продолжается борьба за 251 мандат, в том числе и за места в составе Законодательной Думы региона. Кроме того, хабаровчане выбирают в том числе и губернатора региона. Избирательные участки и оборудование на протяжении всей ночи находились под постоянной охраной, что гарантировало безопасность голосования. Голосование в Хабаровском крае продлится до 8 сентября, и более 956 тысяч жителей региона смогут сделать свой выбор в 43 кампаниях.