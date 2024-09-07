Мышь не проскочит: Хабаровск ставит рекорд по количеству наблюдателей

Posted 7 сентября, 04:30
Published 7 сентября, 04:30
Modified 7 сентября, 15:42
Updated 7 сентября, 15:42
При этом наблюдатели работают не только на участках, но в специальном центре, где ведется не только контроль, но и видеофиксация на всех участках. Итоги первых завершившихся суток подвел руководитель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.
«Второй день стартовал своевременно без каких-либо серьезных нарушений. Ночь прошла спокойно, вчера было несколько ситуаций с отключением света, но были задействованы резервные источники питания и сбоев не было. Видеонаблюдение работало бесперебойно. Ночью на каждом участке дежурил сотрудник полиции. Он охранял ящики для голосования, которые были дополнительно опломбированы на ночь. Бюллетени хранились в специальных одноразовых сейф-пакетах. Они будут вскрывать только уже при подсчете голосов», — рассказал Денис Кузьменко.
Конкуренция на выборах в этом году крайне высока, что привело к отдельным провокациям, как отметили наблюдатели. Были зафиксированы случаи вывешивания агитационных материалов на избирательных участках, однако, по словам Кузьменко, эти инциденты находятся под контролем органов правопорядка и не влияют на законность выборов.
Член общественной палаты Хабаровского края Валерий Хидиров подтвердил, что первый день голосования также прошел спокойно, и мобильные группы наблюдателей продолжают объезды участков. По его мнению, накал борьбы способствует отдельным нарушениям, но процесс остается прозрачным и под полным контролем наблюдателей.
Напомним, сегодня в 7 утра для жителей региона вновь открылся 741 избирательный участок, где продолжается борьба за 251 мандат, в том числе и за места в составе Законодательной Думы региона. Кроме того, хабаровчане выбирают в том числе и губернатора региона. Избирательные участки и оборудование на протяжении всей ночи находились под постоянной охраной, что гарантировало безопасность голосования. Голосование в Хабаровском крае продлится до 8 сентября, и более 956 тысяч жителей региона смогут сделать свой выбор в 43 кампаниях.