Предварительные итоги выборов в Хабаровском крае подведут в прямом эфире

Posted 8 сентября, 01:45
Published 8 сентября, 01:45
Modified 8 сентября, 01:47
Updated 8 сентября, 01:47
В воскресенье, 8 сентября, в прямом эфире на телеканале «Губерния» обнародуют предварительные итоги выборов в Хабаровском крае. В 20:00 начнется программа «Выборы», в рамках которой общественные деятели, федеральные эксперты, журналисты, представители Избирательной комиссии региона, а также сами кандидаты обсудят прошедшие трехдневные выборы.
В обсуждениях примут участие директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, первый заместитель председателя Комиссии Общественной Палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, директор Департамента региональных программ АНО «Экспертный институт социальных исследований», член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ, автор информационно-аналитического телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов, директор социологического агентства СВОИ, член правления «Российского общества социологов» Александр Нода и ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Точенов.
Сначала участники дискуссии побеседуют о том, чего на сегодняшний день хотят избиратели в крае. Затем к программе подключатся общественные наблюдатели, которые обеспечивали прозрачность выборов. В третьем блоке члены Избирательной комиссии поделятся предварительными итогами и расскажут о региональных выборах в целом. После впечатлениями поделятся сами кандидаты в губернаторы. Претенденты расскажут о планах на будущее, обратятся к жителям края, а также выскажут свои замечания к процессу голосования.
В конце программы члены телевизионного дискуссионного клуба, следившие за кандидатами в течение трех месяцев, поговорят о легитимности выборов в Хабаровском крае.