Предварительные итоги выборов в Хабаровском крае подведут в прямом эфире

Сначала участники дискуссии побеседуют о том, чего на сегодняшний день хотят избиратели в крае. Затем к программе подключатся общественные наблюдатели, которые обеспечивали прозрачность выборов. В третьем блоке члены Избирательной комиссии поделятся предварительными итогами и расскажут о региональных выборах в целом. После впечатлениями поделятся сами кандидаты в губернаторы. Претенденты расскажут о планах на будущее, обратятся к жителям края, а также выскажут свои замечания к процессу голосования.