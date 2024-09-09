«КАМАЗ» направил десятую партию гуманитарной помощи военнослужащим СВО

Posted 9 сентября, 06:32
Published 9 сентября, 06:32
Modified 9 сентября, 06:32
Updated 9 сентября, 06:32
В этом торжественном мероприятии принимал участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Об этом пишет inkazan.ru.
В составе груза были легковые автомобили с повышенной проходимостью и грузовой тягач КАМАЗ, а также продукты питания, вода, колеса и запасные части для грузовой техники, маскировочные сети и системы радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость груза превысила 35 миллионов рублей.
С первых дней специальной военной операции компания активно поддерживает военнослужащих, воинские части и население новых регионов России. В итоге в рамках десяти гуманитарных акций, организованных «КАМАЗом», было отправлено более 1000 тонн грузов на сумму около 800 миллионов рублей в зону СВО.
Как сообщил Сергей Когогин, в настоящее время на фронте находятся более трехсот тридцати сотрудников «КАМАЗ», которые вместе с тридцатью тысячами заводчан, работающих круглосуточно, способствуют укреплению обороны страны. Он отметил, что все ресурсы лучших инженеров и рабочих компании сосредоточены на производстве автотехники, жизненно необходимой как для бойцов, так и для всей страны.
«В десятый, юбилейный раз мы собрались, чтобы исполнить значимую миссию, ставшую уже традиционной, — отправку очередной партии помощи для военнослужащих подшефных воинских частей, в которых в это сложнейшее время достойно несут службу наши камазовцы», — сказал он.
Генеральный директор «КАМАЗа» также добавил, что компания продолжает осуществлять ежемесячные финансовые переводы камазовцам, участвующим в специальной военной операции. «КАМАЗ» также проявляет заботу и предоставляет поддержку семьям мобилизованных, а также тем, кто отдал свою жизнь за мирное будущее.
Он подчеркнул, что предприятие намерено продолжать всевозможную помощь мобилизованным работникам и их родным: «Единство и единение — это сегодня главные слова, а наша помощь — это крепкая опора для ребят, это то, что придаёт им силы. Мы сделаем всё возможное и для наших бойцов, и для их близких, чтобы они выполнили свой долг и обеспечили победу».