Константин Шестаков: «Во Владивостоке ежегодно меняют 4 процента теплосетей города»

Posted 9 сентября, 09:00
Published 9 сентября, 09:00
Modified 9 сентября, 09:00
Updated 9 сентября, 09:00
Мэр Владивостока отметил, что замена теплосетей является одним из ключевых проектов мастер-плана развития города.
«Мы глубоко проработали проектную документацию и нашли источники финансирования, чтобы ежегодно менять по четыре процента от всех теплосетей города. Второй год ведем эти работы, в этом году полностью переложим более 40 км», — сказал Константин Шестаков.
Он подчеркнул, что это базовые потребности жизни города, в которые необходимо вкладываться. По словам мэра, динамика по авариям на сетях изменилась. Если в первые два отопительных сезона после его прихода их количество росло на несколько процентов, достигая умопомрачительных показателей за зиму, то сейчас эта тенденция сошла на нет.
«Аварий по-прежнему много, но мы уже не прибавляем к показателям прошлых лет. Работать с сетями нужно системно еще несколько лет», — отметил Шестаков.
Глава города также рассказал, что работы по замене теплосетей ведутся в первую очередь на тех участках, где ситуация наиболее критическая. Среди таких районов он назвал улицы Русскую, Кирова, Сафонова, Борисенко, а также районы Первой Речки и Сахалинской.
Напомним, еще два года назад глава Владивостока обозначил четко и ясно: город нуждается в масштабном обновлении теплосетей и его будут проводить методично, спокойно и ежегодно.
Полное интервью с мэром Владивостока Константином Шестаковым, в котором он подробно рассказывает о развитии городской инфраструктуры, реализации мастер-плана и других важных проектах, читайте на сайте «Восток-Медиа».