Константин Шестаков: «Во Владивостоке ежегодно меняют 4 процента теплосетей города»

Он подчеркнул, что это базовые потребности жизни города, в которые необходимо вкладываться. По словам мэра, динамика по авариям на сетях изменилась. Если в первые два отопительных сезона после его прихода их количество росло на несколько процентов, достигая умопомрачительных показателей за зиму, то сейчас эта тенденция сошла на нет.