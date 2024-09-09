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Posted 9 сентября, 05:53

Published 9 сентября, 05:53

Modified 9 сентября, 05:55

Updated 9 сентября, 05:55

Котлы Улан-Удэнской ТЭЦ-1 готовы нести зимнюю нагрузку

Котлы Улан-Удэнской ТЭЦ-1 готовы нести зимнюю нагрузку

9 сентября 2024, 05:53
Фото: ПАО «ТГК-14»
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1, входящей в состав филиала «Генерация Бурятии» отремонтировано котельное оборудование, которое будет нести основные нагрузки в период отопительного сезона.

На котлоагрегатах №5, 6 и 9 Улан-Удэнской ТЭЦ-1 провели очистку и установили теплоизоляцию, отремонтировали системы пылеприготовления, подачи воздуха, отвода и очистки газов, арматуры трубопроводов пара и воды, произвели контроль металла. Выполнены ремонты барабанов котлов, мазутных форсунок, мельниц. На котле №6 заменили петли водяного экономайзера. Особое внимание уделили ремонту золоулавливающих установок на котлоагрегатах №1 и 2.

До начала октября энергетикам ещё предстоит завершить работы на котлах № 7 и 8. Замена газосборной камеры и ремонт горелок на котле №7 повысят эффективность сжигания топлива. На котлоагрегате №8 необходимо отремонтировать дымососы, холодную воронку и шнековые ванны, а также выполнить ещё несколько операций.

Специалисты подчёркивают: эти плановые работы не повлияют на старт отопительного сезона. Ремонты основного оборудования позволяют сохранять и поддерживать проектные параметры работы котлов, улучшать эффективность и стабильность их функционирования, а также повысить технико-экономические показатели.

#Бурятия#Забайкальский край
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