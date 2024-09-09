Котлы Улан-Удэнской ТЭЦ-1 готовы нести зимнюю нагрузку

До начала октября энергетикам ещё предстоит завершить работы на котлах № 7 и 8. Замена газосборной камеры и ремонт горелок на котле №7 повысят эффективность сжигания топлива. На котлоагрегате №8 необходимо отремонтировать дымососы, холодную воронку и шнековые ванны, а также выполнить ещё несколько операций.