Психотерапевт Генварская: рождение детей в раннем возрасте может привести к депрессии

Психотерапевт Диана Генварская рассказала «Ридусу», что рождение детей в возрасте 18-19 лет в условиях современной России может привести к тяжелой депрессии у молодой матери. Она пояснила, что в таком возрасте девушки ещё чувствуют себя неуверенно, так как не имеют стабильного источника дохода и к этому добавляется материнство. Если обязанности по дому разделяются на несколько человек, то ситуация совсем другая. Однако в обратном случае у женщины может возникнуть тяжелая депрессия.