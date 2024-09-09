Психотерапевт Генварская: рождение детей в раннем возрасте может привести к депрессии

Posted 9 сентября, 10:19
Published 9 сентября, 10:19
Modified 9 сентября, 10:20
Updated 9 сентября, 10:20
Психотерапевт Диана Генварская рассказала «Ридусу», что рождение детей в возрасте 18-19 лет в условиях современной России может привести к тяжелой депрессии у молодой матери. Она пояснила, что в таком возрасте девушки ещё чувствуют себя неуверенно, так как не имеют стабильного источника дохода и к этому добавляется материнство. Если обязанности по дому разделяются на несколько человек, то ситуация совсем другая. Однако в обратном случае у женщины может возникнуть тяжелая депрессия.
Собеседница издания отметила, что девушки начинают с тревогой думать о будущем и о том, что их социальное положение ухудшится. Она добавила, что женщина после рождения ребенка не защищена ни мужем, ни обществом, о чем, по её словам, забывают политики, призывающие рожать в раннем возрасте. Генварская призвала обеспечить крепкую социальную поддержку в виде льгот и преференций для многодетных матерей.
Психотерапевт напомнила, что во времена Российской империи, когда были многодетные семьи, люди жили большими семьями с тетями, дядями, дедушками и бабушками, поэтому обязанности по уходу за ребенком разделялись. Дворяне же имели гувернанток, кормилиц, кухарок и прочих помощников.