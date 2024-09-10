Буцаев: Около 500 эковолонтеров посетят молодежный день РЭФ-2024

Posted 10 сентября, 11:45
Published 10 сентября, 11:45
Modified 10 сентября, 11:46
Updated 10 сентября, 11:46
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что эта площадка поможет единомышленникам пообщаться в неформальной обстановке. Программа дня включает специализированные сессии с экспертами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и мастер-классы с экологами. Ожидается, что на мероприятие соберутся около 500 человек, включая активистов, членов студенческих экоклубов и общественных деятелей из 40 регионов страны, передает 56orb.ru.
В рамках дня участники обсудят возможности построения своей карьеры в экологической сфере. Они смогут присоединиться к экопроектам РЭО, Росмолодежи, движения «Экосистема» и «Движения Первых». Пленарная сессия «Создавай изменения: твои возможности в экологии» подробно осветит этот вопрос.
Сопредседатель движения «Экосистема» Андрей Руднев отметил, что участники также смогут ознакомиться с деятельностью экологических НКО и экоцентров, изучить перспективы зеленых стартапов и узнать о государственной поддержке таких инициатив.
РЭО организует молодежный день РЭФ-2024 совместно со Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». В этом году РЭФ пройдет с 7 по 9 октября и будет включать молодежный день и деловую программу.
Подробную информацию о мероприятии можно найти на официальном сайте РЭО.