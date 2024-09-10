Буцаев: Около 500 эковолонтеров посетят молодежный день РЭФ-2024

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что эта площадка поможет единомышленникам пообщаться в неформальной обстановке. Программа дня включает специализированные сессии с экспертами по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и мастер-классы с экологами. Ожидается, что на мероприятие соберутся около 500 человек, включая активистов, членов студенческих экоклубов и общественных деятелей из 40 регионов страны, передает 56orb.ru.