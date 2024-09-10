Геолог обнаружил воду возрастом 2,6 млрд лет и попробовал ее на вкус

Эксперт утверждает, что пить такую воду все же не рекомендуется — это может представлять опасность. Помимо этого, древняя вода является ценным материалом, который не стоит тратить зря. Геолог всего лишь окунул в воду палец и приложил его к языку. По словам Барбары, жидкость оказалась горько-соленой, ощутимо превосходящей по солености морскую воду.