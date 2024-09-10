Геолог обнаружил воду возрастом 2,6 млрд лет и попробовал ее на вкус

Posted 10 сентября, 17:06
Published 10 сентября, 17:06
Modified 10 сентября, 17:06
Updated 10 сентября, 17:06
Пренебрегая определенными рисками, одна из геологов решилась попробовать древнюю воду на вкус. Она объяснила свое любопытство исключительно профессиональным интересом.
По информации, озвученной главой группы профессором Барбарой Шервуд Лоллар, зачастую эксперты пробуют на язык образцы обнаруженных ими пород, поскольку это может помочь установить дальнейшее направление научных изысканий.
Что касается образцов воды, то чаще всего чем она соленее на вкус, тем старше, сообщает «Новая Хакасия».
Эксперт утверждает, что пить такую воду все же не рекомендуется — это может представлять опасность. Помимо этого, древняя вода является ценным материалом, который не стоит тратить зря. Геолог всего лишь окунул в воду палец и приложил его к языку. По словам Барбары, жидкость оказалась горько-соленой, ощутимо превосходящей по солености морскую воду.
Известно, что в образце ученые обнаружили признаки, указывающие на присутствие в древней воде жизни. Исследование показало, что живые организмы обитали в этой жидкости в геологических временных масштабах.