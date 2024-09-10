ИНТЦ «Русский» заручился поддержкой крупных компаний РФ для развития науки в ДФО

Posted 10 сентября, 05:32
Published 10 сентября, 05:32
Modified 10 сентября, 05:34
Updated 10 сентября, 05:34
Подписанные соглашения создают прочную основу для совместной работы, которая позволит реализовать ряд амбициозных проектов на Дальнем Востоке. Основное внимание будет уделено внедрению современных технологий, развитию стартапов и укреплению научных исследований, что, в свою очередь, способствует экономическому росту и улучшению качества жизни в регионе.
Так, совместно с фармкомпанией ГЕРОФАРМ Фонд будет развивать биомедицину и фармакологию на Дальнем Востоке. А с партнерами из Китая выходить с биотехнологиями на рынки АТР. Также с компаниями «Медтехсервис» и «Медфарм» ИНТЦ планируют запустить проекты по производству медицинских тест-систем. Кроме того, на площадке Центра компания «Солнечная энергия» начнет изучение фармакотерапевтических особенностей эндемичных лекарственных растений совместно с научными коллективами Дальнего Востока.
Ключевое соглашение на ВЭФ для Фонда — создание программы «100 ученых и инженерных команд» с Минвостокразвития, Минобрнауки РФ и Правительством Приморья. Программа нацелена на решение ключевой проблемы — низкой плотности научно-исследовательских кадров и технологических предпринимателей в регионе. В результате реализации программы планируется привлечь более 100 научных и инженерных команд в компании резидентов ИНТЦ «Русский», которые помогут повысить долю наукоемкой продукции в экономике Дальнего Востока.
«Форум стал платформой для обмена опытом и идеями, а также для налаживания новых деловых контактов. ИНТЦ „Русский“ стремится стать центром притяжения для научно-технологических решений и талантливых специалистов, способствуя тем самым устойчивому развитию региона. А сотрудничество с крупными игроками на рынке позволит нам не только ускорить процесс реализации инновационных идей, но и привлечь дополнительные инвестиции в Дальний Восток», — отметила генеральный директор ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.
Также среди новых партнеров ИНТЦ «Русский»: Технопарк «Якутия», ИНТЦ «Юнити парк», ГК «ОСТОВ».
Напомним, на Русском острове активно строится уникальная научная инфраструктура — Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Русский». Он призван объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. ИНТЦ будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов и расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах. А поддержка со стороны крупных государственных корпораций, таких как АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики подчеркивает значимость ИНТЦ для развития не только региона, но и России.