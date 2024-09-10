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Posted 10 сентября, 05:32

Published 10 сентября, 05:32

Modified 10 сентября, 05:34

Updated 10 сентября, 05:34

ИНТЦ «Русский» заручился поддержкой крупных компаний РФ для развития науки в ДФО

ИНТЦ «Русский» заручился поддержкой крупных компаний РФ для развития науки в ДФО

10 сентября 2024, 05:32
Фото: пресс-служба ДВФУ
Сюжет
Минвостокразвития
Инновационный научно-технологический центр «Русский» заключил 8 соглашений с крупными компаниями России и Китая, а также с представителями госсектора на полях ВЭФ. Новое сотрудничество укрепит развитие высокотехнологичного бизнеса на Дальнем Востоке и позволит выйти на рынки стран АТР.

Подписанные соглашения создают прочную основу для совместной работы, которая позволит реализовать ряд амбициозных проектов на Дальнем Востоке. Основное внимание будет уделено внедрению современных технологий, развитию стартапов и укреплению научных исследований, что, в свою очередь, способствует экономическому росту и улучшению качества жизни в регионе.

Фото: пресс-служба ДВФУ

Так, совместно с фармкомпанией ГЕРОФАРМ Фонд будет развивать биомедицину и фармакологию на Дальнем Востоке. А с партнерами из Китая выходить с биотехнологиями на рынки АТР. Также с компаниями «Медтехсервис» и «Медфарм» ИНТЦ планируют запустить проекты по производству медицинских тест-систем. Кроме того, на площадке Центра компания «Солнечная энергия» начнет изучение фармакотерапевтических особенностей эндемичных лекарственных растений совместно с научными коллективами Дальнего Востока.

Ключевое соглашение на ВЭФ для Фонда — создание программы «100 ученых и инженерных команд» с Минвостокразвития, Минобрнауки РФ и Правительством Приморья. Программа нацелена на решение ключевой проблемы — низкой плотности научно-исследовательских кадров и технологических предпринимателей в регионе. В результате реализации программы планируется привлечь более 100 научных и инженерных команд в компании резидентов ИНТЦ «Русский», которые помогут повысить долю наукоемкой продукции в экономике Дальнего Востока.

«Форум стал платформой для обмена опытом и идеями, а также для налаживания новых деловых контактов. ИНТЦ „Русский“ стремится стать центром притяжения для научно-технологических решений и талантливых специалистов, способствуя тем самым устойчивому развитию региона. А сотрудничество с крупными игроками на рынке позволит нам не только ускорить процесс реализации инновационных идей, но и привлечь дополнительные инвестиции в Дальний Восток», — отметила генеральный директор ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.

Также среди новых партнеров ИНТЦ «Русский»: Технопарк «Якутия», ИНТЦ «Юнити парк», ГК «ОСТОВ».

Фото: пресс-служба ДВФУ

Напомним, на Русском острове активно строится уникальная научная инфраструктура — Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Русский». Он призван объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. ИНТЦ будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов и расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах. А поддержка со стороны крупных государственных корпораций, таких как АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики подчеркивает значимость ИНТЦ для развития не только региона, но и России.

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