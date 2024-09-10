ИНТЦ «Русский» заручился поддержкой крупных компаний РФ для развития науки в ДФО

Напомним, на Русском острове активно строится уникальная научная инфраструктура — Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Русский». Он призван объединить высокотехнологичный бизнес, предпринимателей, инженеров и исследователей со всего мира для создания кластера технологических компаний на Дальнем Востоке России, ориентированных на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. ИНТЦ будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов и расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах. А поддержка со стороны крупных государственных корпораций, таких как АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики подчеркивает значимость ИНТЦ для развития не только региона, но и России.