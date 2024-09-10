ВСК Университет запускает программы с возможностью получения официальных документов

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-5 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских агентств: ruAA по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА (RU) по версии АКРА, АА+.ru по версии НКР. Сайт — www.vsk.ru.