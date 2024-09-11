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Posted 11 сентября, 06:50

Published 11 сентября, 06:50

Modified 11 сентября, 06:52

Updated 11 сентября, 06:52

Фестиваль «Владивостокская крепость» закрывается концертом под открытым небом

Неожиданная, как Владивосток: чем удивит горожан сюита на Пороховом погребе

11 сентября 2024, 06:50
Фото: vostokmedia.com

Фестиваль «Владивостокская крепость» закрывается концертом под открытым небом

Сюжет
Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
14 сентября фестиваль «Владивостокская крепость» (16+) завершится уникальным концертом на Пороховом погребе № 13 на Русском острове.

2024 год в Приморском крае объявлен губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Годом Владивостокской крепости. Одноимённый фестиваль — масштабное событие, состоявшее из нескольких частей, — Объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева смог воплотить в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Начался фестиваль осенью 2023 года — тогда на острове Русском тоже состоялся грандиозный концерт. И вот — финал, апофеоз, мировая премьера сюиты композитора Сергея Филатова «Крепость» (0+), посвященной Владивостокской крепости, как одному из ключевых символов дальневосточной столицы.

Над созданием этого музыкального полотна, состоящего из 15 частей и написанного в таких жанрах, как этно-фолк, джаз, этно-джаз, духовное пение, рок (одни только названия частей — «Босфор Восточный», «Душа моя», «Переселенцы», «Крепость» — говорят о многом), ушло без малого девять месяцев.

— Я вдохновлялся фотографиями Владивостокской крепости, но более всего опирался при написании на свои представления, свои мысли и образы города-мечты, крепости-мечты. Сюита — это не музыкальная иллюстрация к объекту, это куда более широкое произведение о крепости и городе, чьи судьбы связаны навек и неразрывно, — рассказал Сергей Филатов.

Для собравшихся 14 сентября к 18.30 на Пороховом погребе № 13 (посёлок Экипажный, кстати, с 12 до 17.30 от здания правительства Приморского края до места проведения концерта и обратно каждый час будут ходить бесплатные шаттлы) сюиту исполнят Академический большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» и симфонический оркестр Радио «Орфей». Специальный гость концерта — актриса Ирина Апексимова — станет голосом проекта.

— Сама сюита чрезвычайно кинематографична, она просто создает в голове образы, — рассказал дирижёр Дмитрий Волосников. — Но главное — это настоящая, понятная, прекрасная русская музыка. Не примитивное «тыщ-дыщ» и не нечто сверхинтеллектуальное, экзерсис ради экзерсиса, нет. Это красивая русская музыка, которая стучится в души и радует слушателя. Уверен, равнодушным не останется никто.
Дмитрий Волосников, Сергей Филатов, куратор фестиваля Вячеслав ИвановДмитрий Волосников, Сергей Филатов, куратор фестиваля Вячеслав Иванов
Дмитрий Волосников, Сергей Филатов, куратор фестиваля Вячеслав Иванов. Фото: vostokmedia.com

Гусли, рок-гитара, свирель пяти видов, жалейка и даже рында — все эти инструменты задействованы в музыкальном полотне. Можно не сомневаться, сюита «Крепость» — по словам Дмитрия Волосникова, такая же неожиданная, как и Владивосток, станет украшением фестиваля и — возможно — символом нашего города, форпоста России на Дальнем Востоке.

Отметим, что события фестиваля — мастер-классы, лекции, фуд-корт, экскурсии по Пороховому погребу № 13 — начнутся с 12 часов. Расписание на сайте фестиваля.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в рамках фестиваля «Владивостокская крепость» проходили мастер-классы по колокольному звону.

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#Новости#Культура#Владивосток#Музыка#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева#Русский остров#Приморье
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