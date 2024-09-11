Неожиданная, как Владивосток: чем удивит горожан сюита на Пороховом погребе

Posted 11 сентября, 06:50
Published 11 сентября, 06:50
Modified 11 сентября, 06:52
Updated 11 сентября, 06:52
2024 год в Приморском крае объявлен губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Годом Владивостокской крепости. Одноимённый фестиваль — масштабное событие, состоявшее из нескольких частей, — Объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева смог воплотить в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Начался фестиваль осенью 2023 года — тогда на острове Русском тоже состоялся грандиозный концерт. И вот — финал, апофеоз, мировая премьера сюиты композитора Сергея Филатова «Крепость» (0+), посвященной Владивостокской крепости, как одному из ключевых символов дальневосточной столицы.
Над созданием этого музыкального полотна, состоящего из 15 частей и написанного в таких жанрах, как этно-фолк, джаз, этно-джаз, духовное пение, рок (одни только названия частей — «Босфор Восточный», «Душа моя», «Переселенцы», «Крепость» — говорят о многом), ушло без малого девять месяцев.
— Я вдохновлялся фотографиями Владивостокской крепости, но более всего опирался при написании на свои представления, свои мысли и образы города-мечты, крепости-мечты. Сюита — это не музыкальная иллюстрация к объекту, это куда более широкое произведение о крепости и городе, чьи судьбы связаны навек и неразрывно, — рассказал Сергей Филатов.
Для собравшихся 14 сентября к 18.30 на Пороховом погребе № 13 (посёлок Экипажный, кстати, с 12 до 17.30 от здания правительства Приморского края до места проведения концерта и обратно каждый час будут ходить бесплатные шаттлы) сюиту исполнят Академический большой хор «Мастера хорового пения» Радио «Орфей» и симфонический оркестр Радио «Орфей». Специальный гость концерта — актриса Ирина Апексимова — станет голосом проекта.
— Сама сюита чрезвычайно кинематографична, она просто создает в голове образы, — рассказал дирижёр Дмитрий Волосников. — Но главное — это настоящая, понятная, прекрасная русская музыка. Не примитивное «тыщ-дыщ» и не нечто сверхинтеллектуальное, экзерсис ради экзерсиса, нет. Это красивая русская музыка, которая стучится в души и радует слушателя. Уверен, равнодушным не останется никто.
Гусли, рок-гитара, свирель пяти видов, жалейка и даже рында — все эти инструменты задействованы в музыкальном полотне. Можно не сомневаться, сюита «Крепость» — по словам Дмитрия Волосникова, такая же неожиданная, как и Владивосток, станет украшением фестиваля и — возможно — символом нашего города, форпоста России на Дальнем Востоке.
Отметим, что события фестиваля — мастер-классы, лекции, фуд-корт, экскурсии по Пороховому погребу № 13 — начнутся с 12 часов. Расписание на сайте фестиваля.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в рамках фестиваля «Владивостокская крепость» проходили мастер-классы по колокольному звону.