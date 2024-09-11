Неожиданная, как Владивосток: чем удивит горожан сюита на Пороховом погребе

Гусли, рок-гитара, свирель пяти видов, жалейка и даже рында — все эти инструменты задействованы в музыкальном полотне. Можно не сомневаться, сюита «Крепость» — по словам Дмитрия Волосникова, такая же неожиданная, как и Владивосток, станет украшением фестиваля и — возможно — символом нашего города, форпоста России на Дальнем Востоке.