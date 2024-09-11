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Posted 11 сентября, 00:46

Published 11 сентября, 00:46

Modified 11 сентября, 00:48

Updated 11 сентября, 00:48

Реконструкцию водопровода на улице Большая завершат до 1 ноября — мэр Хабаровска

Реконструкцию водопровода на улице Большая завершат до 1 ноября — мэр Хабаровска

11 сентября 2024, 00:46
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Отопительный сезон
Глава краевой столицы провел инспекцию хода реконструкции водопровода на улице Большая. Протяженность ремонтируемого участка составляет четь более полкилометра. Работы выполняются специалистами МУП «Водоканал» с использованием технологии горизонтально-направленного бурения.

Для этого необходимо создать 11 котлованов и установить 8 водопроводных колодцев. Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, решение о проведении капитального ремонта принято в связи с частыми авариями на данном участке водопровода.

Жителям микрорайона сложно представить точную ценность этого объекта.

— Проект реконструкции водопровода нацелен на создание замкнутого контура, что значительно повысит надежность водоснабжения. В случае повреждения одного участка система сама перенаправит поток через другие каналы. Финансирование всех работ осуществляется МУП «Водоканал», а общие расходы превышают 20 миллионов рублей. Завершить проект планируется к 1 ноября, — пояснил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Кроме того, он отметил, что в 2024 году МУП Хабаровска «Водоканал» запланировало масштабный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей общей протяженностью 11,4 км.

Также мэр Хабаровска Сергей Кравчук добавил, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил контролировать подготовку коммунальных объектов к отопительному сезону. Ремонт водопроводных и тепловых сетей проводится по всему городу, чтобы жители могли рассчитывать на стабильные услуги тепло- и водоснабжения и жить в комфортных условиях.

#Новости#Хабаровский край#Экономика#Хабаровск#Отопительный сезон#Реконструкция#Сергей Кравчук#Водопровод#Дмитрий Демешин#Тепловые магистрали
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