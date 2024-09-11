Реконструкцию водопровода на улице Большая завершат до 1 ноября — мэр Хабаровска

— Проект реконструкции водопровода нацелен на создание замкнутого контура, что значительно повысит надежность водоснабжения. В случае повреждения одного участка система сама перенаправит поток через другие каналы. Финансирование всех работ осуществляется МУП «Водоканал», а общие расходы превышают 20 миллионов рублей. Завершить проект планируется к 1 ноября, — пояснил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.