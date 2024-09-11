Реконструкцию водопровода на улице Большая завершат до 1 ноября — мэр Хабаровска

Posted 11 сентября, 00:46
Published 11 сентября, 00:46
Modified 11 сентября, 00:48
Updated 11 сентября, 00:48
Для этого необходимо создать 11 котлованов и установить 8 водопроводных колодцев. Как сообщает пресс-служба администрации краевого центра, решение о проведении капитального ремонта принято в связи с частыми авариями на данном участке водопровода.
Жителям микрорайона сложно представить точную ценность этого объекта.
— Проект реконструкции водопровода нацелен на создание замкнутого контура, что значительно повысит надежность водоснабжения. В случае повреждения одного участка система сама перенаправит поток через другие каналы. Финансирование всех работ осуществляется МУП «Водоканал», а общие расходы превышают 20 миллионов рублей. Завершить проект планируется к 1 ноября, — пояснил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Кроме того, он отметил, что в 2024 году МУП Хабаровска «Водоканал» запланировало масштабный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей общей протяженностью 11,4 км.
Также мэр Хабаровска Сергей Кравчук добавил, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил контролировать подготовку коммунальных объектов к отопительному сезону. Ремонт водопроводных и тепловых сетей проводится по всему городу, чтобы жители могли рассчитывать на стабильные услуги тепло- и водоснабжения и жить в комфортных условиях.