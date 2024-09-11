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Posted 11 сентября, 10:10

Published 11 сентября, 10:10

Modified 11 сентября, 10:10

Updated 11 сентября, 10:10

В университете Плеханова открылась первая базовая кафедра РЭО

В университете Плеханова открылась первая базовая кафедра РЭО

11 сентября 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney
С 10 сентября в РЭУ имени Г. В. Плеханова открылась первая базовая кафедра компании «Российский экологический оператор», где готовят кадры для циклической экономики. Первые студенты этой кафедры проходят программу бакалавриата.

Заведующим кафедрой назначен глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он отметил, что Плехановский университет — один из сильнейших вузов страны, которые вовлечены в экологическую повестку. Сотрудничество между РЭО и РЭУ имени Плеханова началось в 2021 году, когда был заключен договор о совместной деятельности в области образования и науки. Буцаев выразил признательность университету и ректору Ивану Лобанову за доверие и возложенную на него ответственную миссию быть руководителем кафедры, пишет 56orb.ru.

Стоит отметить, что базовую кафедру РЭО в структуру учебного заведения включили еще 3 апреля 2023 года. Вуз совместно с РЭО разработал шесть образовательных программ для студентов, включая программу «Экология и экономика природопользования» для студентов бакалавриата.

Обучение магистрантов предусмотрено по программам «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий». Кроме этого, РЭО и университет подготовили программы, рассчитанные на тех, кто планирует получать дополнительное профобразование. Речь идет о программах «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России», «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», и «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».

Шестнадцать человек сейчас проходят обучение по программам магистратуры. Четыреста четыре студента уже завершили обучение по программам дополнительного профобразования, а 116 представителей отрасли обращения с ТКО и циклической экономики в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях смогли повысить свои компетенции, пройдя образовательные программы.

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