В университете Плеханова открылась первая базовая кафедра РЭО

Posted 11 сентября, 10:10
Published 11 сентября, 10:10
Modified 11 сентября, 10:10
Updated 11 сентября, 10:10
Заведующим кафедрой назначен глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он отметил, что Плехановский университет — один из сильнейших вузов страны, которые вовлечены в экологическую повестку. Сотрудничество между РЭО и РЭУ имени Плеханова началось в 2021 году, когда был заключен договор о совместной деятельности в области образования и науки. Буцаев выразил признательность университету и ректору Ивану Лобанову за доверие и возложенную на него ответственную миссию быть руководителем кафедры, пишет 56orb.ru.
Стоит отметить, что базовую кафедру РЭО в структуру учебного заведения включили еще 3 апреля 2023 года. Вуз совместно с РЭО разработал шесть образовательных программ для студентов, включая программу «Экология и экономика природопользования» для студентов бакалавриата.
Обучение магистрантов предусмотрено по программам «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий». Кроме этого, РЭО и университет подготовили программы, рассчитанные на тех, кто планирует получать дополнительное профобразование. Речь идет о программах «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России», «Основы и принципы экономики замкнутого цикла», и «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы».
Шестнадцать человек сейчас проходят обучение по программам магистратуры. Четыреста четыре студента уже завершили обучение по программам дополнительного профобразования, а 116 представителей отрасли обращения с ТКО и циклической экономики в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях смогли повысить свои компетенции, пройдя образовательные программы.