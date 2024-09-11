В университете Плеханова открылась первая базовая кафедра РЭО

Заведующим кафедрой назначен глава ППК «РЭО» Денис Буцаев. Он отметил, что Плехановский университет — один из сильнейших вузов страны, которые вовлечены в экологическую повестку. Сотрудничество между РЭО и РЭУ имени Плеханова началось в 2021 году, когда был заключен договор о совместной деятельности в области образования и науки. Буцаев выразил признательность университету и ректору Ивану Лобанову за доверие и возложенную на него ответственную миссию быть руководителем кафедры, пишет 56orb.ru.