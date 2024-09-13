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Posted 13 сентября, 09:53

Published 13 сентября, 09:53

Modified 13 сентября, 10:30

Updated 13 сентября, 10:30

«Хайпуют» на цвете кожи? — жители Приморья не оценили пиар сети фитнес-клуба

«Хайпуют» на цвете кожи? — жители Приморья не оценили пиар сети фитнес-клуба

13 сентября 2024, 09:53
Фото: vostokmedia.com
На улицах Владивостока появились рекламные баннеры, возмутившие некоторых горожан. Приморцы возмущены неуместным юмором, который позволила себе спортивная организация.

Пока современный мир борется с расизмом, некоторые приморские компании продолжают «хайповать» на цвете кожи, видя в этом успешный прием маркетинга.

В редакцию «Восток-Медиа» обратились обеспокоенные жители дальневосточной столицы, — на улицах города красуются баннеры с изображением афроамериканца и неоднозначным текстом. Сеть фитнес-клубов «Геометрия фитнеса» рекламирует карту Black (черная — прим. ред.), используя фото темнокожего парня в хорошей физической форме.

Фото: vostokmedia.com

Очевидцы увидели в данном изображении возмутительную подоплеку и отсылку к шуткам о расовой принадлежности.

«Получается, если бы они рекламировали золотую или желтую карту, то поместили бы туда азиата?» — с негодованием отметила горожанка.

Вероятно, рекламщики компании «переборщили» с юмором, который не оценили жители региона.

#Новости#Общество#Владивосток#Реклама#Маркетинг#Приморский край
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