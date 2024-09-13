«Хайпуют» на цвете кожи? — жители Приморья не оценили пиар сети фитнес-клуба

Posted 13 сентября, 09:53
Published 13 сентября, 09:53
Modified 13 сентября, 10:30
Updated 13 сентября, 10:30
Пока современный мир борется с расизмом, некоторые приморские компании продолжают «хайповать» на цвете кожи, видя в этом успешный прием маркетинга.
В редакцию «Восток-Медиа» обратились обеспокоенные жители дальневосточной столицы, — на улицах города красуются баннеры с изображением афроамериканца и неоднозначным текстом. Сеть фитнес-клубов «Геометрия фитнеса» рекламирует карту Black (черная — прим. ред.), используя фото темнокожего парня в хорошей физической форме.
Очевидцы увидели в данном изображении возмутительную подоплеку и отсылку к шуткам о расовой принадлежности.
«Получается, если бы они рекламировали золотую или желтую карту, то поместили бы туда азиата?» — с негодованием отметила горожанка.
Вероятно, рекламщики компании «переборщили» с юмором, который не оценили жители региона.