Испытано на себе: как я месяц пользовалась картой ВТБ

Пользуясь разными картами, о кешбэке никогда не задумывалась: обычно для этого надо покупать продукты, книги, товары для дома в определенных магазинах, а банк начисляет за это совсем небольшую сумму. В общем, смысла в этом я не видела. Однако в ВТБ сотрудник банка рассказал, что кешбэк приходит в рублях на счет и может доходить до 25% по одной из выбранных категорий. По умолчанию, таких категорий три, а если подключить ежемесячное пополнение карты на 9 тысяч и потратить 10 тысяч рублей, то в следующем месяце можно выбрать уже 4 категории кешбэка. Все потому, что начинают действовать такие же условия, как для зарплатных клиентов. Максимально за месяц можно получить кешбэк до 3 тысяч рублей, при этом – реальными деньгами.