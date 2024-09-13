Испытано на себе: как я месяц пользовалась картой ВТБ

Posted 12 сентября, 23:30
Published 12 сентября, 23:30
Modified 12 сентября, 23:30
Updated 12 сентября, 23:30
Как человек опытный в отношениях с кредитно-финансовыми организациями, я изучила сайты крупных банков страны. Посмотрела, что они предлагают, сколько стоит обслуживание, какие кешбэки, «плюшки» для клиентов, и решила завести. Сейчас поделюсь личным опытом, что из этого вышло.
Самый большой офис банка находится в центре Владивостока, на Светланской, 13. В нем просторно, светло и нет больших очередей. Практически сразу меня пригласили к сотруднику — милому мужчине. Он-то и стал «проводником» в новый для меня мир.
Само оформление карты не заняло много времени. Единственное, чему пришлось уделить внимание, так это настройке мобильного браузера «Луна»: его необходимо скачать, чтобы пользоваться онлайн-банком ВТБ на iPhone. Все функции — как в привычном банковском приложении. Кстати, можно сразу настроить вход по биометрии, чтобы не вводить смс-пароля. Довольно быстро я разобралась куда нажимать, чтобы:
О последнем хочу рассказать подробнее.
Пользуясь разными картами, о кешбэке никогда не задумывалась: обычно для этого надо покупать продукты, книги, товары для дома в определенных магазинах, а банк начисляет за это совсем небольшую сумму. В общем, смысла в этом я не видела. Однако в ВТБ сотрудник банка рассказал, что кешбэк приходит в рублях на счет и может доходить до 25% по одной из выбранных категорий. По умолчанию, таких категорий три, а если подключить ежемесячное пополнение карты на 9 тысяч и потратить 10 тысяч рублей, то в следующем месяце можно выбрать уже 4 категории кешбэка. Все потому, что начинают действовать такие же условия, как для зарплатных клиентов. Максимально за месяц можно получить кешбэк до 3 тысяч рублей, при этом – реальными деньгами.
Забегая вперед: в первый месяц пользования картой ВТБ мне вернулось за покупки 2,3 тысяч рублей. Считаю, что это более, чем неплохо.
При открытии карты мне сразу выдали платежный стикер, причем, бесплатно. Это отличает банк от других: у многих за возможность не доставать карточку из кардхолдера нужно заплатить.
В общем, после всех нюансов оформления сотрудник банка выдал мне карту «Мир» классическую, которая в самом банке называется «Карта для жизни». Иы вместе проверили, могу ли я войти в свой аккаунт в «Луне», совершать разные операции и оплачивать покупки стикером, а затем, после успешного теста, отпустил меня тратить денежки.
На протяжении первого месяца карту я юзала, как говорится, «и в пожар, и в урожай»: с ней поехала в отпуск, закупила лекарств для себя и мамы, корм для своей собаки и для местного приюта, оплачивала «коммуналку» и многое-многое другое.
Мобильное приложение ВТБ оказалось удобным и интуитивно понятным. Я легко отслеживала свои расходы, переводила деньги, следила за кешбэком.
Кстати, что касается отпуска в Москве — заметила для себя очень интересную вещь: ВТБ в столице практически везде. Это касается не только рекламы или офисов банка, но еще, например, велопроката. Почти на каждом углу можно встретить стоянки велосипедов, забрендированных в цвета банка.
Находясь в отпуске, я несколько раз переводила деньги маме, которая осталась дома во Владивостоке. «Карту для жизни» я в своём кошельке «назначила» как основную, поэтому бОльшая часть денег у меня находилась на ней. Но мне не пришлось переводить деньги на другие свои карты: я пересылала деньги на мамин счет в «зеленом» банке без комиссии.
К бесплатным переводам самому себе по номеру телефона через СБП мы все уже привыкли. Но в ВТБ все клиенты могут переводить без комиссии пользователям других банков по номеру телефона до 1 миллиона в месяц. Если потребуется переслать больше, то комиссия будет 0,5%, но не более 1,5 тысяч рублей
Вернувшись в родной город, обнаружила, что мне пришёл автомобильный штраф за небольшое превышение скорости. Причем сообщение об этом пришло сразу в приложение ВТБ. Так как комиссии за такие платежи у них тоже нет, я снова воспользовалась своей синей картой. К слову, в отделении мне об этом рассказывали, но я, конечно, не ждала момента проверить, так это или нет. Но штраф, действительно, был оплачен без комиссии.
Подведу резюме:
Выпуск карты в банке — быстрый.
Тип карты — «Мир» классическая.
Обслуживание — бесплатное.
Платёжный стикер — бесплатный.
Кешбэк — до 25%.
Переводы в другие банки по реквизитам — бесплатные.
Оплата услуг ЖКХ, налогов и штрафов ГИБДД — без комиссии.
В общем-то это всё, что мне было нужно узнать о карте, чтобы принять решение: оставляю ее в своем кошельке.