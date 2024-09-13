Максим Иванов: «Единая Россия» вернула себе статус партии власти в Хабаровском крае

По итогам прошедшего в минувшие выходные голосования единороссы получили большинство в региональном парламенте, Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городских Думах, представительных органах местного самоуправления различного уровня по всему краю. Выиграла партия и главную кампанию — губернаторскую. Убедительную победу в ней одержал Дмитрий Демешин, который шёл на выборы от «Единой России».