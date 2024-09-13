Максим Иванов: «Единая Россия» вернула себе статус партии власти в Хабаровском крае

Posted 13 сентября, 05:53
Published 13 сентября, 05:53
Modified 13 сентября, 05:55
Updated 13 сентября, 05:55
По итогам прошедшего в минувшие выходные голосования единороссы получили большинство в региональном парламенте, Хабаровской и Комсомольской-на-Амуре городских Думах, представительных органах местного самоуправления различного уровня по всему краю. Выиграла партия и главную кампанию — губернаторскую. Убедительную победу в ней одержал Дмитрий Демешин, который шёл на выборы от «Единой России».
О завершившихся выборах и о том, какая работа была проделана Хабаровским региональным отделением «Единой России» для достижения такого результата, рассказал в программе «Политпрайм» на телеканале «Губерния» лидер хабаровских единороссов, депутат Госдумы Максим Иванов.
— 2018 и 2019 годы были непростыми для партии, тогда «Единая Россия» потеряла практически все мандаты — в Законодательной Думе края, в местных Думах. В этом году мы всё вернули. Напомню, в минувшее воскресенье завершались 43 кампании, которые мы вели. Время, о котором я говорю, было сложным для партии не только с точки зрения поражения на выборах, это ведь было ещё и время пандемии коронавирусной инфекции. Когда я пришёл в пустые стены партии в тот период, я понял, что надо что-то менять, перестраивать, начинать напрямую общаться с людьми. Если говорить о пандемии, то наша партия тогда оказала больше помощи людям, чем все партии вместе взятые. Мы поняли, что нужно выходить из кабинетов, идти во дворы, разговаривать с людьми, снимать пиджаки и белые рубашки. Те люди в партии, которые эту политику не приняли, остались в прошлом, — рассказал Максим Иванов.
По мнению политика, выборы 2018–2019 годов многому научили не только партийцев, но и избирателей.
— Нас поражение научило в первую очередь тому, что не нужно утопать в системе власти и забывать об избирателях. Мы не про власть, мы про людей. А избирателей, я думаю, не сами выборы научили, а последствия этих выборов. Люди поняли, что это не игрушки. Поэтому, я думаю, опыт 2018–2019 годов и для партии полезен, и для людей, конечно, тоже, — отметил депутат.
Максим Иванов подчеркнул, что Хабаровское региональное отделение «Единой России» сотрудничает сегодня со всеми конструктивными силами, ориентированными на развитие региона и намерено делать это и в дальнейшем.
— Мы готовы работать со всеми партиями. Этого же принципа придерживается и новый глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. Сейчас особенно важно сплотиться ради общего результата. Своим решением о назначении Дмитрия Демешина президент прямо показал, что Хабаровскому краю нужна стабильность. Хабаровский край — опорный регион России на востоке. И у руля опорного региона должен быть такой человек — конкретный, справедливый, который может защитить интересы людей. Ну, а мы со своей стороны готовы во всём помогать, — сказал Максим Иванов.