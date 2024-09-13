«Моя команда — это вы!» — Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края

Posted 13 сентября, 10:37
Published 13 сентября, 10:37
Modified 13 сентября, 10:40
Updated 13 сентября, 10:40
Гостями торжественной церемонии стали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы РФ, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, представители федеральных органов власти, политических партий, религиозных, общественных объединений, главы муниципалитетов, руководители органов военного управления и правоохранительных органов, крупных предприятий и организаций, почетные жители Хабаровского края и многие другие. В числе приглашенных также были губернатор Амурской области Василий Орлов и губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко огласил результаты досрочных выборов губернатора Хабаровского края. Дмитрий Демешин одержал уверенную победу, набрав 81,03 процента голосов избирателей.
Подтверждая свою готовность служить интересам региона и его жителей, Дмитрий Демешин принёс присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу Хабаровского края. Глава крайизбиркома вручил новому губернатору удостоверение об избрании.
Дмитрий Демешин поблагодарил Президента России Владимира Путина и жителей Хабаровского края за доверие и поддержку.
— С первого дня я развернул работу правительства Хабаровского края лицом к людям. К их проблемам и боли. Помогать людям здесь и сейчас, а не в «перспективных прогнозах развития». С этим целеполаганием было выстроено взаимодействие с федеральным правительством, крупнейшими корпорациями и компаниями нашей страны. Я благодарен коллегам, что по нашим запросам мы получали реальную помощь и решения, — отметил губернатор.
Дмитрий Демешин подчеркнул, что у каждого города и района Хабаровского края есть потенциал — точки роста, способные дать импульс развитию всего региона.
— Я посетил большинство районов и округов нашего региона. Убедился в истинности утверждения: в Хабаровском крае нет и не будет окраин! В каждом муниципалитете есть потенциал ускоренного роста экономики, повышения качества и уровня жизни людей. Наша задача — не просто сделать так, чтобы жители нашего региона оставались в нем, не желая уезжать, связывая с ним свою дальнейшую судьбу и судьбу своих детей. Наша задача — сделать так, чтобы развитие Хабаровского края достигло такого уровня, чтобы сюда стремились переехать жители других субъектов Российской Федерации, были здесь счастливы, — заявил Дмитрий Демешин.
Ключевыми приоритетами в своей работе губернатор назвал развитие промышленности региона, в том числе высокотехнологичных производств, создание комфортных условий для жизни в отдаленных районах, сохранение единого культурного пространства, исторического наследия края, а также укрепление его статуса главного спортивного региона Дальнего Востока.
— В зоне особого внимания — проекты, направленные на обеспечение доступности и качества медицинской помощи, образования, всестороннюю помощь одаренным и творческим детям и молодежи, развитие кадрового потенциала в системе здравоохранения, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края выразил уверенность в том, что все намеченные планы удастся реализовать совместными усилиями при поддержке жителей края.
— За эти четыре месяца меня часто терзали вопросом: кто входит в мою команду? Сегодня тот день, когда я уверенно могу ответить: уважаемые жители Хабаровского края, моя команда — это вы! Честь имею! — завершил свою речь Дмитрий Демешин.
С вступлением в должность нового главу Хабаровского края поздравил Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
— Хабаровскому краю очень повезло! Мы слышали слова настоящего патриота, истинного офицера, для которого слово честь — не пустое слово! А для всех нас честь — участвовать в созидании и развитии ключевого региона Дальнего Востока. Хабаровский край — это не просто пересечение всех транспортных и логистических путей из Азии в Европу. В силу своего геостратегического положения, огромной площади и неисчерпаемого богатства природных ресурсов, это мощнейший плацдарм для реализации самых смелых замыслов и бизнес-проектов. Он всегда был и останется центральным и стратегически важным для развития российской промышленности и технологий, для наших отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Уже сегодня Хабаровский край является одним из главных локомотивов дальневосточной экономики, — подчеркнул он.
Отметим, с первых дней своей работы во главе Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, в регионе существует огромный запрос на справедливость и правительство края под его руководством будет нацелено именно на удовлетворение этого запроса. Власти региона и органы местного самоуправления должны работать только в интересах жителей края, неоднократно заявлял Дмитрий Демешин. Этот же принцип — помогать людям здесь и сейчас — он озвучил и на церемонии инаугурации как основной для своей работы уже в качестве избранного губернатора.