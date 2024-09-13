«Моя команда — это вы!» — Демешин вступил в должность губернатора Хабаровского края

Отметим, с первых дней своей работы во главе Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, в регионе существует огромный запрос на справедливость и правительство края под его руководством будет нацелено именно на удовлетворение этого запроса. Власти региона и органы местного самоуправления должны работать только в интересах жителей края, неоднократно заявлял Дмитрий Демешин. Этот же принцип — помогать людям здесь и сейчас — он озвучил и на церемонии инаугурации как основной для своей работы уже в качестве избранного губернатора.