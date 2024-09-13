Положительные изменения в сфере обращения с ТКО заметили 34% россиян

Posted 13 сентября, 09:15
Published 13 сентября, 09:15
Modified 13 сентября, 09:15
Updated 13 сентября, 09:15
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что не только их организация проводит собственные опросы. Он подчеркнул, что все собранные в ходе независимых опросов данные используются для совершенствования системы управления ТКО, передает vedomosti.ru.
Этот опрос Народного фронта был проведен в рамках реализации национального проекта «Экология», который стартовал в 2019 году и завершается в этом году. Согласно результатам, 15% респондентов заметили улучшения после внедрения мусорной реформы, а еще 19% считают, что ситуация «скорее улучшилась».
Исследование также выявило, что 47% россиян считают основной экологической проблемой загрязнение атмосферы, 44% обеспокоены состоянием водных объектов, 41% указывают на проблемы в системе сбора и вывоза отходов, а 37% отмечают стихийные свалки и нарушения в эксплуатации объектов размещения ТКО.
В онлайн-опросе приняли участие 16 419 человек из 86 регионов Российской Федерации.