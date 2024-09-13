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Posted 13 сентября, 09:15

Published 13 сентября, 09:15

Modified 13 сентября, 09:15

Updated 13 сентября, 09:15

Положительные изменения в сфере обращения с ТКО заметили 34% россиян

Положительные изменения в сфере обращения с ТКО заметили 34% россиян

13 сентября 2024, 09:15
Фото: 1MI
Народный фронт провел онлайн-исследование, чтобы выяснить, заметны ли обычным гражданам изменения в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Результаты показали, что 34% россиян отметили положительные тенденции в этой области.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что не только их организация проводит собственные опросы. Он подчеркнул, что все собранные в ходе независимых опросов данные используются для совершенствования системы управления ТКО, передает vedomosti.ru.

Этот опрос Народного фронта был проведен в рамках реализации национального проекта «Экология», который стартовал в 2019 году и завершается в этом году. Согласно результатам, 15% респондентов заметили улучшения после внедрения мусорной реформы, а еще 19% считают, что ситуация «скорее улучшилась».

Исследование также выявило, что 47% россиян считают основной экологической проблемой загрязнение атмосферы, 44% обеспокоены состоянием водных объектов, 41% указывают на проблемы в системе сбора и вывоза отходов, а 37% отмечают стихийные свалки и нарушения в эксплуатации объектов размещения ТКО.

В онлайн-опросе приняли участие 16 419 человек из 86 регионов Российской Федерации.

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