Ученые установили связь между неправильным питанием родителей и здоровьем детей

В ходе исследования самцы лабораторных мышей испытали гиперлипидемию — состояние, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам, если не предпринять меры. После этого они спаривались с самками, которые питались нормально. Несмотря на то, что потомство также получало питание с низким содержанием холестерина, риск развития атеросклероза у них увеличился в 2-3 раза по сравнению с нормой.