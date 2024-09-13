Ученые установили связь между неправильным питанием родителей и здоровьем детей

Posted 13 сентября, 10:22
Published 13 сентября, 10:22
Modified 13 сентября, 10:22
Updated 13 сентября, 10:22
Как сообщает newkhakasiya.online, чаще всего исследования, связанные с генетическим влиянием на здоровье потомства, ведутся среди женщин, в то время как внимание исследователей к отцам остается недостаточным. Ученые решили изменить этот подход и изучили влияние мужчин на наследственность. Результаты исследования были опубликованы в JCI Insight 10 сентября.
Профессор Чанчэн Чжоу отметил, что по последним данным, факторы окружающей среды, такие как нездоровая пища, неблагоприятные экологические условия и стрессы, могут изменять РНК в сперматозоидах, что, в свою очередь, влечет за собой передачу этих нарушений будущим поколениям.
Сперматозоиды содержат не только ДНК, но и множество небольших РНК-молекул, которые, хотя и не кодируют гены, регулируют их активность и участвуют в различных клеточных процессах. Исследователи проанализировали сперму мышей и выявили, что при высоком уровне холестерина наблюдаются изменения в малых молекулах РНК, что может влиять на экспрессию генов в начале развития стволовых клеток эмбрионов мышей.
В ходе исследования самцы лабораторных мышей испытали гиперлипидемию — состояние, которое может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам, если не предпринять меры. После этого они спаривались с самками, которые питались нормально. Несмотря на то, что потомство также получало питание с низким содержанием холестерина, риск развития атеросклероза у них увеличился в 2-3 раза по сравнению с нормой.
Удивительно то, что пострадали только самки мышей. Ученые не могут объяснить, почему именно они стали уязвимыми, но этот факт остается неоспоримым. Собранные данные помогут в дальнейшем исследовании влияния отцовских факторов на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний у людей.