В Нижнем Новгороде юным спортсменам вручили сертификаты о включении в олимпийский рез

Posted 13 сентября, 15:21
Published 13 сентября, 15:21
Modified 13 сентября, 15:21
Updated 13 сентября, 15:21
Во время рабочей поездки в Нижний Новгород председатель ОКР Станислав Поздняков встретился с юными спортсменами и поздравил их с возможностью стать частью олимпийской команды РФ, сообщает newsnn.ru.
Он отметил, что ключевая цель нового проекта заключается в формировании сильного коллектива молодых спортсменов, нацеленных на достижение выдающихся результатов. ОКР планирует внимательно наблюдать за их прогрессом, оказывать необходимую поддержку и искренне радоваться их успехам на олимпийском пьедестале.
Сертификаты, которые подтверждают вступление в олимпийский резерв на 2024 год, были вручены 11 выдающимся спортсменам президентом ОКР. Перспективные спортсмены занимаются разными видами спорта, такими как вольная борьба, гребля, легкая атлетика, современное пятиборье и фехтование.
Евгений Тряпичников, директор Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В. С. Тишина, выразил признательность специалистам ИЦ ОКР за шанс оценить потенциал спортсменов олимпийского резерва и других спортивных учреждений региона.
Тряпичников отметил, что в это время тесты проходят не только юные спортсмены, обучающиеся в училище, но и воспитанники других спортивных организаций региона (порядка сорока человек). Также он добавил, что училище планирует развивать сотрудничество с инновационным центром ОКР, в частности хотелось бы организовать на базе учебного заведения курсы повышения квалификации для местных тренеров.
Кроме того, Станислав Поздняков принял участие во II Всероссийском форуме «Вера и спорт», который направлен на поддержку реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Этот форум акцентирует внимание на воспитании молодежи через развитие высоких духовных, моральных и этических ценностей в сфере физической культуры и спорта.