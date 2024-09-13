В Нижнем Новгороде юным спортсменам вручили сертификаты о включении в олимпийский рез

Тряпичников отметил, что в это время тесты проходят не только юные спортсмены, обучающиеся в училище, но и воспитанники других спортивных организаций региона (порядка сорока человек). Также он добавил, что училище планирует развивать сотрудничество с инновационным центром ОКР, в частности хотелось бы организовать на базе учебного заведения курсы повышения квалификации для местных тренеров.