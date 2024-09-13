Второй этап реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 ведется по графику

В настоящее время завершен демонтаж оборудования и уже сдан фундамент под будущий котлоагрегат №2. Всего смонтировано 200 тонн металлоконструкций — это большая половина каркаса котла. Началась установка в монтажное положение экономайзеров первой и второй ступеней. Третья ступень проходит входной контроль в лаборатории металлов.