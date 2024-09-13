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Posted 13 сентября, 04:27

Published 13 сентября, 04:27

Modified 13 сентября, 04:29

Updated 13 сентября, 04:29

Второй этап реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 ведется по графику

Второй этап реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 ведется по графику

13 сентября 2024, 04:27
Фото: Пресс-служба АО «Дальневосточная генерирующая компания»
Сюжет
Ремонт
На Владивостокской ТЭЦ-2 (входит в Группу РусГидро) ведется второй этап масштабной реконструкции, предусматривающий замену турбоагрегата №2 и монтаж нового котлоагрегата №2.

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, основного источника электрической и тепловой энергии столицы Дальневосточного федерального округа, предусматривает замену трех наиболее изношенных турбоагрегатов и монтаж трех новых котлоагрегатов взамен шести существующих, а также ряд других работ.

Во время второго этапа энергостроители полностью заменят паровую турбину, генератор, вспомогательное и электротехническое оборудование. Вместо двух изношенных котлоагрегатов будет смонтирован один новый повышенной производительности. Также будет произведена замена строительных и ограждающих конструкций турбинного и котельного отделений.

В настоящее время завершен демонтаж оборудования и уже сдан фундамент под будущий котлоагрегат №2. Всего смонтировано 200 тонн металлоконструкций — это большая половина каркаса котла. Началась установка в монтажное положение экономайзеров первой и второй ступеней. Третья ступень проходит входной контроль в лаборатории металлов.

Параллельно этим работам ведется укрупненная сборка деталей котла для последующей установки. По мере готовности каркаса котлоагрегата начнется монтаж экранов топки и конвективной шахты, затем — барабана и трубопроводов.

В турбинном отделении полностью демонтирован турбоагрегат, ведется реконструкция фундамента под установку нового оборудования и другие подготовительные работы.

#Новости#Общество#Ремонт#Владивосток#Реконструкция#Энергетика#Модернизация#ТЭЦ-2#Приморский край#Оборудование
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