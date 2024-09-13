Второй этап реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 ведется по графику

Posted 13 сентября, 04:27
Published 13 сентября, 04:27
Modified 13 сентября, 04:29
Updated 13 сентября, 04:29
Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2, основного источника электрической и тепловой энергии столицы Дальневосточного федерального округа, предусматривает замену трех наиболее изношенных турбоагрегатов и монтаж трех новых котлоагрегатов взамен шести существующих, а также ряд других работ.
Во время второго этапа энергостроители полностью заменят паровую турбину, генератор, вспомогательное и электротехническое оборудование. Вместо двух изношенных котлоагрегатов будет смонтирован один новый повышенной производительности. Также будет произведена замена строительных и ограждающих конструкций турбинного и котельного отделений.
В настоящее время завершен демонтаж оборудования и уже сдан фундамент под будущий котлоагрегат №2. Всего смонтировано 200 тонн металлоконструкций — это большая половина каркаса котла. Началась установка в монтажное положение экономайзеров первой и второй ступеней. Третья ступень проходит входной контроль в лаборатории металлов.
Параллельно этим работам ведется укрупненная сборка деталей котла для последующей установки. По мере готовности каркаса котлоагрегата начнется монтаж экранов топки и конвективной шахты, затем — барабана и трубопроводов.
В турбинном отделении полностью демонтирован турбоагрегат, ведется реконструкция фундамента под установку нового оборудования и другие подготовительные работы.