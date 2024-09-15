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Posted 15 сентября, 05:23

Published 15 сентября, 05:23

Modified 15 сентября, 05:25

Updated 15 сентября, 05:25

Чужой телефон привел жительницу Приморья на скамью подсудимых

Чужой телефон привел жительницу Приморья на скамью подсудимых

15 сентября 2024, 05:23
Фото: 1MI
Сюжет
Уголовное дело
Охранница школы в Уссурийске присвоила найденный телефон. Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В Уссурийске 55-летняя сотрудница охранного агентства обвиняется в краже телефона у школьницы. Ученик одной из местных школ нашел телефон в раздевалке и передал его охраннице, надеясь, что устройство вернут владельцу. Однако, вместо этого женщина забрала телефон себе и подарила его девушке сына.

Телефон принадлежал 11-летней ученице. Ущерб в размере десяти тысяч рублей был возмещен в полном объеме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и охраннице теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

#Новости#Дальний Восток#Россия#Уголовное дело#Кража#Уссурийск#Школьница#Приморский край#Приморье#Происшествия#Лишение свободы
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