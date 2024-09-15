Чужой телефон привел жительницу Приморья на скамью подсудимых

Posted 15 сентября, 05:23
Published 15 сентября, 05:23
Modified 15 сентября, 05:25
Updated 15 сентября, 05:25
В Уссурийске 55-летняя сотрудница охранного агентства обвиняется в краже телефона у школьницы. Ученик одной из местных школ нашел телефон в раздевалке и передал его охраннице, надеясь, что устройство вернут владельцу. Однако, вместо этого женщина забрала телефон себе и подарила его девушке сына.
Телефон принадлежал 11-летней ученице. Ущерб в размере десяти тысяч рублей был возмещен в полном объеме. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и охраннице теперь грозит до пяти лет лишения свободы.