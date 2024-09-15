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Posted 15 сентября, 03:25

Published 15 сентября, 03:25

Modified 15 сентября, 03:27

Updated 15 сентября, 03:27

Деньги взяли и до свидания: необычное дело попало в руки приморской полиции

Деньги взяли и до свидания: необычное дело попало в руки приморской полиции

15 сентября 2024, 03:25
Фото: 1MI
Сюжет
Мошенничество
Предприниматель потерял более двух миллионов рублей на мнимых услугах во Владивостоке. Работа за которую он заплатил так и не была выполнена.

Суд во Владивостоке рассмотрит дело о мошенничестве на сумму свыше двух миллионов рублей. Местный предприниматель обратился в полицию, сообщив о том, что заключил договор с директором торговой компании на обслуживание рефрижераторных контейнеров. Контейнеры должны были быть подключены к электросети для поддержания температурного режима.

Однако директор фирмы и ответственный за контроль температурного режима вступили в преступный сговор. Контейнеры так и не были подключены, а более 2 миллионов рублей, заплаченных за услугу, были присвоены злоумышленниками. В результате продукты питания и фрукты, хранившиеся в контейнерах, испортились.

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