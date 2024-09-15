Деньги взяли и до свидания: необычное дело попало в руки приморской полиции

Posted 15 сентября, 03:25
Published 15 сентября, 03:25
Modified 15 сентября, 03:27
Updated 15 сентября, 03:27
Суд во Владивостоке рассмотрит дело о мошенничестве на сумму свыше двух миллионов рублей. Местный предприниматель обратился в полицию, сообщив о том, что заключил договор с директором торговой компании на обслуживание рефрижераторных контейнеров. Контейнеры должны были быть подключены к электросети для поддержания температурного режима.
Однако директор фирмы и ответственный за контроль температурного режима вступили в преступный сговор. Контейнеры так и не были подключены, а более 2 миллионов рублей, заплаченных за услугу, были присвоены злоумышленниками. В результате продукты питания и фрукты, хранившиеся в контейнерах, испортились.