Деньги взяли и до свидания: необычное дело попало в руки приморской полиции

Однако директор фирмы и ответственный за контроль температурного режима вступили в преступный сговор. Контейнеры так и не были подключены, а более 2 миллионов рублей, заплаченных за услугу, были присвоены злоумышленниками. В результате продукты питания и фрукты, хранившиеся в контейнерах, испортились.