vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 сентября, 01:40

Published 15 сентября, 01:40

Modified 15 сентября, 01:42

Updated 15 сентября, 01:42

Приморцы «проинвестировали в мошенничество» больше миллиона рублей

Приморцы «проинвестировали в мошенничество» больше миллиона рублей

15 сентября 2024, 01:40
Сюжет
Мошенничество
Аферисты продолжают выманивать деньги у приморцев, предлагая вложиться в якобы высокодоходные инвестиции. Семь жителей Уссурийска в стремлении к быстрому обогащению потеряли более 1,2 миллиона рублей.

Под предлогом повышения финансовой грамотности мошенники обещали гарантированный доход благодаря «передовым инвестиционным разработкам». Злоумышленники убеждали потенциальных инвесторов установить специальное приложение для получения дивидендов.

После внесения значительных средств, включая кредиты, жертвы обнаруживали, что не могут вывести ни прибыль, ни свои вложения. Псевдоброкеры исчезали, оставив потерпевших с долгами. По всем инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

#Новости#Общество#Дальний Восток#Владивосток#Мошенничество#Уголовное дело#Уссурийск#Финансовая грамотность#Приморский край#Инвестиции#Приморье#Кредиты
Подпишитесь
Популярное