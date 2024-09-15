Приморцы «проинвестировали в мошенничество» больше миллиона рублей

Posted 15 сентября, 01:40
Published 15 сентября, 01:40
Modified 15 сентября, 01:42
Updated 15 сентября, 01:42
Под предлогом повышения финансовой грамотности мошенники обещали гарантированный доход благодаря «передовым инвестиционным разработкам». Злоумышленники убеждали потенциальных инвесторов установить специальное приложение для получения дивидендов.
После внесения значительных средств, включая кредиты, жертвы обнаруживали, что не могут вывести ни прибыль, ни свои вложения. Псевдоброкеры исчезали, оставив потерпевших с долгами. По всем инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».