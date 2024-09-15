Приморцы «проинвестировали в мошенничество» больше миллиона рублей

После внесения значительных средств, включая кредиты, жертвы обнаруживали, что не могут вывести ни прибыль, ни свои вложения. Псевдоброкеры исчезали, оставив потерпевших с долгами. По всем инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».