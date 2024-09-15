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Posted 15 сентября, 04:44

Published 15 сентября, 04:44

Modified 15 сентября, 04:46

Updated 15 сентября, 04:46

ЦБ определил сроки внедрения цифрового рубля в России

ЦБ определил сроки внедрения цифрового рубля в России

15 сентября 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
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Банки
Банк России анонсировал окончательные сроки перехода на цифровую национальную валюту. Планируется, что с 1 июля 2025 года 13 крупнейших банков страны смогут обеспечить проведение операций с цифровым рублем для своих клиентов.

Другие банки с универсальной лицензией получат дополнительное время для адаптации — до 1 июля 2026 года, а менее крупные кредитные организации — до 1 июля 2027 года. ЦБ также установит обязательные сроки для предприятий по приему цифровых рублей, которые будут регулироваться размером годовой выручки.

Оплата с использованием цифровых рублей будет производиться через универсальный QR-код, и для пользователей все операции станут бесплатными.

#Новости#Общество#Экономика#Дальний Восток#Россия#Владивосток#Банки#Финансы#Приморский край#Приморье
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