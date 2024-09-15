ЦБ определил сроки внедрения цифрового рубля в России

Posted 15 сентября, 04:44
Published 15 сентября, 04:44
Modified 15 сентября, 04:46
Updated 15 сентября, 04:46
Другие банки с универсальной лицензией получат дополнительное время для адаптации — до 1 июля 2026 года, а менее крупные кредитные организации — до 1 июля 2027 года. ЦБ также установит обязательные сроки для предприятий по приему цифровых рублей, которые будут регулироваться размером годовой выручки.
Оплата с использованием цифровых рублей будет производиться через универсальный QR-код, и для пользователей все операции станут бесплатными.