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Posted 15 сентября, 07:08

Published 15 сентября, 07:08

Modified 15 сентября, 13:45

Updated 15 сентября, 13:45

Утильсбор увеличится на 70–85%: машина становится роскошью?

Утильсбор увеличится на 70–85%: машина становится роскошью?

15 сентября 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Производство
В России утвердили долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобильную и специализированную технику до 2030 года. Первая волна роста сбора стартует 1 октября 2024 года, когда ставки вырастут на 70–85%. Об этом сообщают журналисты «Новых Известий».

С этого года планируется ежегодная индексация на 10–20%, начиная с 1 января каждого последующего года. Для транспортных средств, ввезенных до 1 октября 2024 года, будут действовать предыдущие коэффициенты, если документы поданы в таможню до 1 ноября.

Коэффициенты будут применяться и для производителей техники, и для импортёров, но они не затронут физических лиц, ввозящих легковые автомобили для личного пользования, объем двигателей которых не превышает 3-х литров. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года.

На первом этапе ставка утильсбора увеличится на 70-85%, а затем она будет расти с 1 января каждого последующего года на 10-20%. Так, для легковых автомобилей с двигателями объемом до 2-х литров утильсбор вырастет с 1 октября на 255 600 рублей, а для легковушек до 3-х литров— на 718 тысяч рублей.

Для дорожно-строительной техники сбор увеличится на 15% ежегодно, начиная с 1 января 2025 года. Отложенная индексация предусмотрена для некоторых видов спецтехники, таких как экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, и начнется не ранее 2026 и 2028 годов.

Минпромторг уверяет, что рост утильсбора не отразится на стоимости техники отечественного производства благодаря комплексу мер господдержки и контролю ценовой политики производителей.

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