Утильсбор увеличится на 70–85%: машина становится роскошью?

Posted 15 сентября, 07:08
Published 15 сентября, 07:08
Modified 15 сентября, 13:45
Updated 15 сентября, 13:45
С этого года планируется ежегодная индексация на 10–20%, начиная с 1 января каждого последующего года. Для транспортных средств, ввезенных до 1 октября 2024 года, будут действовать предыдущие коэффициенты, если документы поданы в таможню до 1 ноября.
Коэффициенты будут применяться и для производителей техники, и для импортёров, но они не затронут физических лиц, ввозящих легковые автомобили для личного пользования, объем двигателей которых не превышает 3-х литров. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года.
На первом этапе ставка утильсбора увеличится на 70-85%, а затем она будет расти с 1 января каждого последующего года на 10-20%. Так, для легковых автомобилей с двигателями объемом до 2-х литров утильсбор вырастет с 1 октября на 255 600 рублей, а для легковушек до 3-х литров— на 718 тысяч рублей.
Для дорожно-строительной техники сбор увеличится на 15% ежегодно, начиная с 1 января 2025 года. Отложенная индексация предусмотрена для некоторых видов спецтехники, таких как экскаваторы и экскаваторы-погрузчики, и начнется не ранее 2026 и 2028 годов.
Минпромторг уверяет, что рост утильсбора не отразится на стоимости техники отечественного производства благодаря комплексу мер господдержки и контролю ценовой политики производителей.