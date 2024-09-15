Утильсбор увеличится на 70–85%: машина становится роскошью?

На первом этапе ставка утильсбора увеличится на 70-85%, а затем она будет расти с 1 января каждого последующего года на 10-20%. Так, для легковых автомобилей с двигателями объемом до 2-х литров утильсбор вырастет с 1 октября на 255 600 рублей, а для легковушек до 3-х литров— на 718 тысяч рублей.