Эксперты назвали явную симптоматику при болезни Альцгеймера

Posted 16 сентября, 09:18
Published 16 сентября, 09:18
Modified 16 сентября, 09:18
Updated 16 сентября, 09:18
Эксперты указывают на несколько характерных признаков болезни Альцгеймера. Наиболее распространенные из них касаются значительных провалов в памяти, трудностей с выполнением простых задач и поиском нужных слов, сообщает newkhakasiya.online.
Люди на ранней стадии болезни Альцгеймера сталкиваются с проблемами при запоминании новой информации, например касающейся назначенных встреч или покупок. Эти изменения отражаются на повседневной жизни. Выполнение задач, которые раньше казались легкими, становится сложным. Например, вице-президент банка может неожиданно не справиться с решением элементарной школьной задачи для своих внуков, а шеф-повар престижного ресторана может забыть рецепт омлета.
Еще один симптом заболевания — проблемы с речью. Хотя каждый человек может иногда забыть слово, при болезни Альцгеймера это происходит систематически. Пациенты могут останавливаться в середине предложения или часто повторяться.
Другие признаки болезни Альцгеймера касаются трудностей с ориентацией во времени и датах, проблем с определением расстояний, отстранения от семьи и друзей, а также нерациональных решений, таких как чрезмерные траты.