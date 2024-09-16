vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября, 09:18

Published 16 сентября, 09:18

Modified 16 сентября, 09:18

Updated 16 сентября, 09:18

Эксперты назвали явную симптоматику при болезни Альцгеймера

Эксперты назвали явную симптоматику при болезни Альцгеймера

16 сентября 2024, 09:18
Фото: Изображение Midjourney
При болезни Альцгеймера наблюдается нарушение когнитивных функций мозга. Хотя это заболевание неизлечимо, его развитие можно замедлить, особенно если диагностика проведена на ранних стадиях.

Эксперты указывают на несколько характерных признаков болезни Альцгеймера. Наиболее распространенные из них касаются значительных провалов в памяти, трудностей с выполнением простых задач и поиском нужных слов, сообщает newkhakasiya.online.

Люди на ранней стадии болезни Альцгеймера сталкиваются с проблемами при запоминании новой информации, например касающейся назначенных встреч или покупок. Эти изменения отражаются на повседневной жизни. Выполнение задач, которые раньше казались легкими, становится сложным. Например, вице-президент банка может неожиданно не справиться с решением элементарной школьной задачи для своих внуков, а шеф-повар престижного ресторана может забыть рецепт омлета.

Еще один симптом заболевания — проблемы с речью. Хотя каждый человек может иногда забыть слово, при болезни Альцгеймера это происходит систематически. Пациенты могут останавливаться в середине предложения или часто повторяться.

Другие признаки болезни Альцгеймера касаются трудностей с ориентацией во времени и датах, проблем с определением расстояний, отстранения от семьи и друзей, а также нерациональных решений, таких как чрезмерные траты.

Подпишитесь
Популярное