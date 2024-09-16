Эксперты назвали явную симптоматику при болезни Альцгеймера

Люди на ранней стадии болезни Альцгеймера сталкиваются с проблемами при запоминании новой информации, например касающейся назначенных встреч или покупок. Эти изменения отражаются на повседневной жизни. Выполнение задач, которые раньше казались легкими, становится сложным. Например, вице-президент банка может неожиданно не справиться с решением элементарной школьной задачи для своих внуков, а шеф-повар престижного ресторана может забыть рецепт омлета.