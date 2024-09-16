ФТС рассказала, откуда контрабандный алкоголь попадает в Россию

Posted 16 сентября, 11:29
Published 16 сентября, 11:29
Modified 16 сентября, 11:31
Updated 16 сентября, 11:31
В пресс-службе Федеральной таможенной службы «Ридусу» рассказали, что чаще всего незаконным образом спиртное попадает в страну из Прибалтийских стран, Таиланда, Турции и Грузии. Самыми популярными напитками среди контрабандистов являются пиво, виски, водка и вино.
В ФТС добавили, что за первое полугодие было конфисковано ого спиртного на общую стоимость 58,9 миллиона рублей. По данному поводу ведомством возбуждены десять уголовных и более 1300 административных дел.
Также за указанный период ФТС конфисковала около 9,9 миллиона пачек сигарет, попавших в страну незаконным образом. Отмечается, что треть от этого числа была выявлена на территории России уже после прохождения таможенного контроля.