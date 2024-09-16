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Posted 16 сентября, 11:29

Published 16 сентября, 11:29

Modified 16 сентября, 11:31

Updated 16 сентября, 11:31

ФТС рассказала, откуда контрабандный алкоголь попадает в Россию

16 сентября 2024, 11:29
В Федеральной таможенной службе рассказали, что за период с января по июнь 2024 года незаконного алкоголя было конфисковано на сумму почти в 59 миллионов рублей.

В пресс-службе Федеральной таможенной службы «Ридусу» рассказали, что чаще всего незаконным образом спиртное попадает в страну из Прибалтийских стран, Таиланда, Турции и Грузии. Самыми популярными напитками среди контрабандистов являются пиво, виски, водка и вино.

В ФТС добавили, что за первое полугодие было конфисковано ого спиртного на общую стоимость 58,9 миллиона рублей. По данному поводу ведомством возбуждены десять уголовных и более 1300 административных дел.

Также за указанный период ФТС конфисковала около 9,9 миллиона пачек сигарет, попавших в страну незаконным образом. Отмечается, что треть от этого числа была выявлена на территории России уже после прохождения таможенного контроля.

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